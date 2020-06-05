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ЗВР Беларуси значительно упали
05.06.2020 12:04 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
За январь-май 2020 года ЗВР Беларуси снизились на 16,1% и на 1 июня составили $7 млрд 879,3 млн по сравнению с ситуацией на 1 января 2020 года.
Об этом 5 июня сообщили в Нацбанке страны.
Там отметили, что в мае резервы снизились на $3,7 млн (на 0,05%) после роста в апреле на $96,4 млн (на 1,2%).
«Отрицательное влияние на объем золотовалютных резервов в мае оказало плановое погашение правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $220 млн», - говорится в сообщении НББ.
Поддержанию уровня ЗВР в мае способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также рост стоимости монетарного золота, добавили в пресс-службе.
В апреле Нацбанк
За февраль ЗВР
На 1 января 2020 года по предварительным данным Нацбанка, они
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года
Если ЗВР будут сокращаться такими же темпами, выполнение денежно-кредитной политики Нацбанк может провалить.
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За январь-май 2020 года ЗВР Беларуси снизились на 16,1% и на 1 июня составили $7 млрд 879,3 млн по сравнению с ситуацией на 1 января 2020 года. Об этом 5 июня сообщили в Нацбанке...
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