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ЗВР Беларуси значительно упали

05.06.2020 12:04 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

За январь-май 2020 года ЗВР Беларуси снизились на 16,1% и на 1 июня составили $7 млрд 879,3 млн по сравнению с ситуацией на 1 января 2020 года.

Об этом 5 июня сообщили в Нацбанке страны.

Там отметили, что в мае резервы снизились на $3,7 млн (на 0,05%) после роста в апреле на $96,4 млн (на 1,2%).

«Отрицательное влияние на объем золотовалютных резервов в мае оказало плановое погашение правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $220 млн», - говорится в сообщении НББ.

Поддержанию уровня ЗВР в мае способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также рост стоимости монетарного золота, добавили в пресс-службе.

В апреле Нацбанк сообщал, что валютные резервы сократились с начала года на $1,6 млрд, или на 17,1%. Снижение уровня ЗВР обусловлено продажей иностранной валюты на торгах БВФБ и погашением долгов.

За февраль ЗВР снизились на 438,2 млн долларов (на 4,7%) и составили на 1 марта 8 804,9 млн долларов в эквиваленте.

На 1 января 2020 года по предварительным данным Нацбанка, они составили $9 млрд 393,5 млн, увеличившись за 2019 год на 2,2 млрд долларов (31,2%).

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен был составить не менее 7,1 млрд долларов США, а через год не менее 7,3 млрд долларов.

Если ЗВР будут сокращаться такими же темпами, выполнение денежно-кредитной политики Нацбанк может провалить.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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За январь-май 2020 года ЗВР Беларуси снизились на 16,1% и на 1 июня составили $7 млрд 879,3 млн по сравнению с ситуацией на 1 января 2020 года. Об этом 5 июня сообщили в Нацбанке...
 
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