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В порт Клайпеды прибыл первый танкер с нефтью из США для Беларуси
08.06.2020 10:02 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЗакуплено 80 тысяч тонн нефти сорта Bakken. Далее из Клайпеды сырье будет доставлено по железной дороге на НПЗ "Нафтан" в Новополоцке. Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей заявлял, что поставки американской нефти являются частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы.
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Закуплено 80 тысяч тонн нефти сорта Bakken. Далее из Клайпеды сырье будет доставлено по железной дороге на НПЗ "Нафтан" в Новополоцке. Ранее глава МИД Беларуси Владимир...
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