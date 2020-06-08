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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В порт Клайпеды прибыл первый танкер с нефтью из США для Беларуси Закуплено 80 тысяч тонн нефти сорта Bakken. Далее из Клайпеды сырье будет доставлено по железной дороге на НПЗ "Нафтан" в Новополоцке. Ранее глава МИД Беларуси Владимир...

Закуплено 80 тысяч тонн нефти сорта Bakken. Далее из Клайпеды сырье будет доставлено по железной дороге на НПЗ "Нафтан" в Новополоцке. Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей заявлял, что поставки американской нефти являются частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы.