«Белоруснефть» сделала первую прокачку АИ-95 через нефтепродуктопровод Новополоцк-Фаниполь

Источник материала: Вороновская газета





«Белоруснефть» сделала первую прокачку бензина АИ-95 через магистральный нефтепродуктопровод Новополоцк-Фаниполь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Трубопроводным транспортом бензин доставлен от нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» в Витебской области до фанипольской нефтебазы в Минской области. Первая партия — более 6,5 тыс. т.

Путь составил 292 км — такова протяженность линейной части магистрального нефтепродуктопровода. «Начинается он на головной нефтепродуктоперекачивающей станции «Полоцк» ОАО «Полоцктранснефть Дружба», проходит через Витебскую и Минскую области, в том числе есть отвод на склад хранения нефтепродуктов в Крулевщине (Докшицкий район), заканчивается в Фаниполе на нефтебазе предприятия «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт», — пояснили в пресс-службе.

С начала запуска магистрального трубопровода прошло почти полтора года. По нефтепродуктопроводу последовательно доставлялись дизельное топливо и бензин АИ-92. Теперь добавился третий продукт.

В «Белоруснефти» отметили, что нефтепродуктопровод Новополоцк-Фаниполь позволяет оперативно и с наименьшими затратами поставлять дизельное топливо и бензин. Нефтепродукты в течение суток попадают на нефтебазу, которая функционирует круглосуточно, а затем на АЗС и оптовым потребителям.

«Работает трубопровод по схеме последовательной перекачки, то есть разные виды топлива перекачиваются определенными объемами поочередно. Объект полностью автоматизирован. Ведется постоянное наблюдение. Линейные задвижки подключены к системе телеуправления и могут автоматически закрываться в случае срабатывания системы обнаружения утечки», — отметили на предприятии.

Склад хранения нефтепродуктов в Фаниполе обеспечивает топливом заправки «Белоруснефти» не только Минской области и столицы, но и регионов, которые находятся в радиусе 100 км от него. «Это Брестская область, отдельные районы Гродненской и Могилевской областей», — добавили в компании.

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