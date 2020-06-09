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Все-таки весь дом «ушел» нуждающимся. Квартиры в высотке на Партизанском пр-те стоят от 1725 рублей за «квадрат»
09.06.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В марте мы
Информация о доме
На Партизанском пр-те, 71Б, вырос 11-этажный 2-секционный дом на 98 квартир. Заказчиком и генподрядчиком строительства выступает Минский домостроительный комбинат.
По проекту в жилом доме запроектированы 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Общая площадь однокомнатных квартир - от 48,97 до 50,71 кв.м, двухкомнатных — от 66,34 до 67,23 кв.м, трехкомнатных — 99,7 кв.м.
В каждой секции запроектировано по два лифта. В подземной гараж-стоянке будет размещаться 70 машиномест общей площадью от 11,3 до 18,3 кв.м.
Начало строительства — февраль 2019 года, предполагаемый заказчиком срок ввода в эксплуатацию — август 2020 года.
Что за дом на Партизанском пр-те, 71Б? История высотки
В июле 2019 года мы
В марте этого года и.о. директораМинскогодомостроительногокомбинатаглавныйинженерГеннадийСтанчикрассказывал журналисту Realt.by:
— Планировалось, что квартиры здесь будут реализовываться как на коммерческой основе, так и распределяться среди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать город — возможно, исполком перепрофилирует весь дом для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В таком случае процесс ввода дома в эксплуатацию и распределение жилья здесь затянется.
Если все же мы сможем часть квартир продать на коммерческой основе, то первая проектная декларация по этому дому планируется где-то в апреле.
По какой цене продаются квартиры
Итак, судя по проектной декларации, которая была опубликована в газете «Звязда», все квартиры в доме, за исключением двух, будут реализовываться среди граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В декларации указано, что «строительство квартир будет осуществляться в соответствии с заключенными договорами создания объектов долевого строительства с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске, при предъявлении соответствующей справки (со сверкой данных)».
Сейчас можно заключить договоры долевого строительства по следующим объектам:
Стоимость машиноместа в подземном паркинге при этом - 2700 рублей/кв.м.
Окончательная стоимость объекта долевого строительства определяется с учетом поэтажного расположения квартиры. Заявления потенциальных дольщиков принимаются с 11 июня 2020 года.
Интересно, что в доме всего 98 квартир, а на продажу выставлены 96 квартир. Журналист Realt.by связалась с застройщиком, чтобы выяснить, где "потерялись" еще 2 квартиры. Как пояснили сотрудники строительной компании, эти квартиры сейчас находятся в своеобразном режиме ожидания. На данный момент они отложены в счет выполнения застройщиком нормы усредненного сноса. Однако на дома для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, эта норма не распространяется, поэтому, скорее всего, после заключения 96 договоров долевого строительства, для нуждающихся будут отданы и эти 2 квартиры.
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Все-таки весь дом «ушел» нуждающимся. Квартиры в высотке на Партизанском пр-те стоят от 1725 рублей за «квадрат»
В марте мы писали о том, что жилой дом на Партизанском пр-те, 71Б, практически достроен. Тогда еще теплилась надежда, что квартиры в новостройке смогут купить все...
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