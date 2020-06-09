Все-таки весь дом «ушел» нуждающимся. Квартиры в высотке на Партизанском пр-те стоят от 1725 рублей за «квадрат»

Информация о доме

На Партизанском пр-те, 71Б, вырос 11-этажный 2-секционный дом на 98 квартир. Заказчиком и генподрядчиком строительства выступает Минский домостроительный комбинат.

По проекту в жилом доме запроектированы 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Общая площадь однокомнатных квартир - от 48,97 до 50,71 кв.м, двухкомнатных — от 66,34 до 67,23 кв.м, трехкомнатных — 99,7 кв.м.

В каждой секции запроектировано по два лифта. В подземной гараж-стоянке будет размещаться 70 машиномест общей площадью от 11,3 до 18,3 кв.м.

Начало строительства — февраль 2019 года, предполагаемый заказчиком срок ввода в эксплуатацию — август 2020 года.