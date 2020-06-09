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Все-таки весь дом «ушел» нуждающимся. Квартиры в высотке на Партизанском пр-те стоят от 1725 рублей за «квадрат»

09.06.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В марте мы писали о том, что жилой дом на Партизанском пр-те, 71Б, практически достроен. Тогда еще теплилась надежда, что квартиры в новостройке смогут купить все желающие. Однако недавно стало известно: все объекты предназначены для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В газете «Звязда» опубликована проектная декларация по этому дому, где стоимость «квадрата» нормируемой площади — 1725 рублей.

Все-таки весь дом «ушел» нуждающимся. Квартиры в высотке на Партизанском пр-те стоят от 1725 рублей за «квадрат»

Информация о доме

На Партизанском пр-те, 71Б, вырос 11-этажный 2-секционный дом на 98 квартир. Заказчиком и генподрядчиком строительства выступает Минский домостроительный комбинат. 

По проекту в жилом доме запроектированы 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Общая площадь однокомнатных квартир - от 48,97 до 50,71 кв.м, двухкомнатных — от 66,34 до 67,23 кв.м, трехкомнатных — 99,7 кв.м. 

В каждой секции запроектировано по два лифта. В подземной гараж-стоянке будет размещаться 70 машиномест общей площадью от 11,3 до 18,3 кв.м.

Начало строительства — февраль 2019 года, предполагаемый заказчиком срок ввода в эксплуатацию — август 2020 года.

Все-таки весь дом «ушел» нуждающимся. Квартиры в высотке на Партизанском пр-те стоят от 1725 рублей за «квадрат»
Все-таки весь дом «ушел» нуждающимся. Квартиры в высотке на Партизанском пр-те стоят от 1725 рублей за «квадрат»
Все-таки весь дом «ушел» нуждающимся. Квартиры в высотке на Партизанском пр-те стоят от 1725 рублей за «квадрат»

Что за дом на Партизанском пр-те, 71Б? История высотки 

В июле 2019 года мы писали о начале строительства многоквартирного жилого дома на Партизанском проспекте, 71Б. Этот дом вырос на месте двухэтажного детского садика, который был благополучно снесен.

Общественное обсуждение по данному и ряду других объектов, которые входят в корректировку ПДП этого района, должно было состояться в июле 2019 года. Но тогда никто из представителей застройщика или администрации района на собрание не пришел. Мы связались с представителем администрации Заводского района и выяснили, что общественное обсуждение по развитию данной территории все же было проведено — 28 ноября 2019 года. На сайте администрации есть отчет о ходе презентации проекта. Как видно из зарегистрированных вопросов, в основном людей интересовала судьба парка, реконструкция стадиона «Трактор» и реконструкция хосписа.

Все-таки весь дом «ушел» нуждающимся. Квартиры в высотке на Партизанском пр-те стоят от 1725 рублей за «квадрат»
Все-таки весь дом «ушел» нуждающимся. Квартиры в высотке на Партизанском пр-те стоят от 1725 рублей за «квадрат»
Все-таки весь дом «ушел» нуждающимся. Квартиры в высотке на Партизанском пр-те стоят от 1725 рублей за «квадрат»

В марте этого года и.о. директораМинскогодомостроительногокомбинатаглавныйинженерГеннадийСтанчикрассказывал журналисту Realt.by: 

Планировалось, что квартиры здесь будут реализовываться как на коммерческой основе, так и распределяться среди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать город — возможно, исполком перепрофилирует весь дом для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В таком случае процесс ввода дома в эксплуатацию и распределение жилья здесь затянется.

Если все же мы сможем часть квартир продать на коммерческой основе, то первая проектная декларация по этому дому планируется где-то в апреле.

Все-таки весь дом «ушел» нуждающимся. Квартиры в высотке на Партизанском пр-те стоят от 1725 рублей за «квадрат»
Все-таки весь дом «ушел» нуждающимся. Квартиры в высотке на Партизанском пр-те стоят от 1725 рублей за «квадрат»
Все-таки весь дом «ушел» нуждающимся. Квартиры в высотке на Партизанском пр-те стоят от 1725 рублей за «квадрат»

По какой цене продаются квартиры

Итак, судя по проектной декларации, которая была опубликована в газете «Звязда», все квартиры в доме, за исключением двух, будут реализовываться среди граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

В декларации указано, что «строительство квартир будет осуществляться в соответствии с заключенными договорами создания объектов долевого строительства с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске, при предъявлении соответствующей справки (со сверкой данных)».

Сейчас можно заключить договоры долевого строительства по следующим объектам:

  • 70 квартир продаются сразу с машиноместом. Стоимость «квадрата» нормативной площади (в ограниченной прибылью) — 1725 рублей. Стоимость «квадрата» площади, превышающей нормативную, — 2350 рублей. 

Стоимость машиноместа в подземном паркинге при этом  - 2700 рублей/кв.м.

  • 26 квартир без машиноместа. Стоимость «квадрата» нормативной площади (в ограниченной прибылью) — 1725 рублей. Стоимость «квадрата» площади, превышающей нормативную, — 2350 рублей.

Окончательная стоимость объекта долевого строительства определяется с учетом поэтажного расположения квартиры. Заявления потенциальных дольщиков принимаются с 11 июня 2020 года.

Интересно, что в доме всего 98 квартир, а на продажу выставлены 96 квартир. Журналист Realt.by связалась с застройщиком, чтобы выяснить, где "потерялись" еще 2 квартиры. Как пояснили сотрудники строительной компании, эти квартиры сейчас находятся в своеобразном режиме ожидания. На данный момент они отложены в счет выполнения застройщиком нормы усредненного сноса. Однако на дома для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, эта норма не распространяется, поэтому, скорее всего, после заключения 96 договоров долевого строительства, для нуждающихся будут отданы и эти 2 квартиры. 

Все-таки весь дом «ушел» нуждающимся. Квартиры в высотке на Партизанском пр-те стоят от 1725 рублей за «квадрат»
Все-таки весь дом «ушел» нуждающимся. Квартиры в высотке на Партизанском пр-те стоят от 1725 рублей за «квадрат»
Все-таки весь дом «ушел» нуждающимся. Квартиры в высотке на Партизанском пр-те стоят от 1725 рублей за «квадрат»

 
Теги: Минск
 
 
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В марте мы писали о том, что жилой дом на Партизанском пр-те, 71Б, практически достроен. Тогда еще теплилась надежда, что квартиры в новостройке смогут купить все...
 
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