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Мало квот. Как Беларусь вылавливает рыбу в России

09.06.2020 08:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко неоднократно заявлял о желании нарастить добычу нефти и газа в России. Однако так и не получил одобрения от Москвы. Но мало кто знает, что Россия выделяет квоты Беларуси на вылов рыбы в Балтийском и Баренцевом морях. Кто этим занимается?


Фото: РГ

С распадом Советского Союза Беларусь осталась без доступа к морским акваториям и рыбной продукции. Стремясь удовлетворить потребительский спрос на рыбу, Александр Лукашенко на заре своей политической карьеры договорился с Россией о создании рыболовного флота под флагом Беларуси для совместных белорусско-российских предприятий. В соответствии с заключенным в 2002 году межправительственным соглашением о сотрудничестве Минск безвозмездно получил доступ к российским водным биологическим ресурсам в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) в Балтийском и Баренцевом морях. Заявленная цель этого соглашения — развитие между странами взаимовыгодного сотрудничества и интеграции в области рыбного хозяйства, а также создание для этого соответствующих процедур и механизмов.

Квоты на добычу и вылов выделяются ежегодно, решение принимает сессия российско-белорусской смешанной комиссии двух стран. Всего за 2005−2019 годы Беларусь получила квоты на 75 тысяч тонн рыбы в российских акваториях, их оценочная средняя рыночная стоимость превысила 200 млн долларов, пишет Forbes.

На 2020 год квоты на вылов рыбы для Беларуси в Баренцевом и Балтийском морях установили на уровне около 7,3 тысячи тонн. Разрешено добыть в Баренцевом море 4171 тонн трески, пикши — 1664 тонн, северной креветки — 500 тонн. Что касается Балтийского моря, то квоты на вылов трески в 2020 году — 100 тонн, шпрота (кильки) — 800 тонн, балтийской сельди (салаки) — 100 тонн, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Беларуси.

Минск осваивает квоту полностью и был заинтересован в ее увеличении в 2020 году до 9 тысяч тонн. Однако не добился желаемого. Белорусские власти предлагают закрепить на долгосрочной основе ежегодный объем квот добычи водных биологических ресурсов в Баренцевом море. Российская сторона обещает рассмотреть эту просьбу и сообщить о своем решении на следующей сессии российско-белорусской смешанной комиссии в четвертом квартале 2020 года.

В Балтийском море вылов ведет компания «Росбелрыба», учредителями которой выступают госпредприятие «Белрыба» и две российские компании — сельскохозяйственный кооператив «За Родину» и «Национальные рыбные ресурсы». В Баренцевом море ловлей рыбы занимается «Союзрыба», учрежденная компанией «Санта Бремор» брестского бизнесмена Александра Мошенского и российской «Сити проджект менеджмент» (на 100% принадлежащей гражданке РФ Елене Бондаренко).

В собственности «Союзрыбы» находится одно судно. С февраля 2017 года оно носит название ПСТ МК-0551 «Брест», а до того именовалось «Конотоп». На воду было спущено в 1980 году и за это время сменило нескольких владельцев.

Выловленная рыба поступает на предприятия «Санта Бремор», где ведется переработка продукции. Нелишним будет напомнить, что в 2013 году компания Мошенского купила за 52 млн долларов рыбоперерабатывающий завод «Русское море» в Ногинске. Основные рынки сбыта готовой продукции — Россия и страны СНГ.

Впрочем, часть улова может экспортироваться в ЕС, пишет Forbes. Дело в том, что существует проблема учета объемов вылова официальной промысловой статистикой. Ранее фиксировались случаи перегрузки выловленной рыбы на суда иностранных государств в Баренцевом море без отражения в отчетности.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Александр Лукашенко неоднократно заявлял о желании нарастить добычу нефти и газа в России. Однако так и не получил одобрения от Москвы. Но мало кто знает, что...
 
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