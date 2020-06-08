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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Резкие перепады температур повлияли на график аграриев Например, в Стародорожском районе пересевают поля, пострадавшие от весенних ночных заморозков. Этот участок, например, отводился под тритикале, скоро вырастет...

Например, в Стародорожском районе пересевают поля, пострадавшие от весенних ночных заморозков. Этот участок, например, отводился под тритикале, скоро вырастет однолетний райграс. Последствия аномальной погоды и на соседнем поле. В конце апреля здесь высадили кукурузу, но минусовые температуры поставили на паузу ее развитие. Сейчас рост культуры активизировался.В хозяйстве идет и заготовка зеленых кормов. Урожайность - около 150 центнеров с гектара. Завершить первый укос планируется через несколько дней.