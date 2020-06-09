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Первый состав с американской нефтью отправился из Клайпеды в Беларусь
09.06.2020 18:14 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЭту информацию подтвердила информагентству BNS компания перевозки грузов LG Cargo, являющаяся дочерним предприятием Литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, сообщает Delfi: "Первый состав с нефтью отправился из Клайпеды этой ночью в 1:05. Весь объем мы планируем доставить в Беларусь за 10 дней, в целом будет сформировано 22-23 состава. Ежесуточно будут отправлять по 120 цистерн, или приблизительно по 7 тыс. тонн нефти".
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Эту информацию подтвердила информагентству BNS компания перевозки грузов LG Cargo, являющаяся дочерним предприятием Литовской государственной железнодорожной...
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