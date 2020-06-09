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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый состав с американской нефтью отправился из Клайпеды в Беларусь Эту информацию подтвердила информагентству BNS компания перевозки грузов LG Cargo, являющаяся дочерним предприятием Литовской государственной железнодорожной...

Эту информацию подтвердила информагентству BNS компания перевозки грузов LG Cargo, являющаяся дочерним предприятием Литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, сообщает Delfi: "Первый состав с нефтью отправился из Клайпеды этой ночью в 1:05. Весь объем мы планируем доставить в Беларусь за 10 дней, в целом будет сформировано 22-23 состава. Ежесуточно будут отправлять по 120 цистерн, или приблизительно по 7 тыс. тонн нефти".Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите