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Заготовка зеленых кормов в Минской области выходит на финишную

09.06.2020 18:42 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Например, в одном из  хозяйств Стародорожского района убрано 80 % площадей. Урожайность хорошая - около 150 центнеров с гектара. Следят и за качеством травянисто-бобовой смеси (это несколько видов клевера, райграс и овсяница). Убрать зеленый урожай надо вовремя, чтобы в растениях сохранился максимум питательных веществ. Достаточное количество кормов планируют заготовить за  три укоса.

Травянистые корма в хозяйстве убрали с 800 гектаров. Осталось еще 200. Первый укос планируют завершить через несколько дней.

 
 
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Например, в одном из  хозяйств Стародорожского района убрано 80 % площадей. Урожайность хорошая - около 150 центнеров с гектара. Следят и за качеством...
 
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