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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БелАЗ существенно диверсифицировал экспорт С начала года промышленный гигант БелАЗ увеличил долю стран дальнего зарубежья в экспорте. По итогам существенной диверсификации за январь-май этого года...

С начала года промышленный гигант БелАЗ увеличил долю стран дальнего зарубежья в экспорте. По итогам существенной диверсификации за январь-май этого года отечественные самосвалы отправили в 20 стран, 13 из которых - дальнее направление. Кроме того, в разработке инвестиционный проект модернизации предприятия. О потенциале наращивания мощностей сегодня рассказали Председателю Совета Республики Наталье Кочановой. Она посетила цеха автогиганта и пообщалась с работниками. Спикер подчеркнула, что БелАЗ, как и МАЗ, МТЗ - опора промышленности. И в трудное время завод не остановился. Продукцией этого предприятия Беларусь по праву гордится. А за достижениями - большой труд коллектива. С белорусского конвейера выходит около трети всех карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности в мире.