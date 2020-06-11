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«Надежность компетентность, патриотизм». Глава Администрации президента представил нового премьера
11.06.2020 10:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Администрации президента Игорь Сергеенко 11 июня представил в парламенте нового премьер-министра. По Конституции, кандидатуру нового премьер-министра должен одобрить парламент. По белорусским традициям нового времени, депутаты всегда его одобряют.
Указом президента от 4 июня Роман Головченко назначен премьер-министром Беларуси. По Конституции, кандидатуру нового премьер-министра должен одобрить парламент.
— Высококвалифицированный специалист и эффективный современный руководитель. Обладает чувством высокой ответственности. Поручения главы государства на прошлых должностях выполнялись, — обрисовал положительные стороны нового премьера глава Администрации президента. — Понимает, как деятельность правительства сказывается на работе конкретных людей. Головченко характеризует надежность компетентность, патриотизм.
Сергеенко отметил, что правительство должно оперативно реагировать на возможные вызовы и риски.
— Уверен, Головченко будет делать все для укрепления независимости страны, — резюмировал он.
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- Высококвалифицированный специалист и эффективный современный руководитель. Обладает чувством высокой ответственности. Поручения главы государства на прошлых...
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