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«Надежность компетентность, патриотизм». Глава Администрации президента представил нового премьера

11.06.2020 10:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Администрации президента Игорь Сергеенко 11 июня представил в парламенте нового премьер-министра. По Конституции, кандидатуру нового премьер-министра должен одобрить парламент. По белорусским традициям нового времени, депутаты всегда его одобряют.


Роман Головченко. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Указом президента от 4 июня Роман Головченко назначен премьер-министром Беларуси. По Конституции, кандидатуру нового премьер-министра должен одобрить парламент.

— Высококвалифицированный специалист и эффективный современный руководитель. Обладает чувством высокой ответственности. Поручения главы государства на прошлых должностях выполнялись, — обрисовал положительные стороны нового премьера глава Администрации президента. — Понимает, как деятельность правительства сказывается на работе конкретных людей. Головченко характеризует надежность компетентность, патриотизм.

Сергеенко отметил, что правительство должно оперативно реагировать на возможные вызовы и риски.

— Уверен, Головченко будет делать все для укрепления независимости страны, — резюмировал он.

 
 
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- Высококвалифицированный специалист и эффективный современный руководитель. Обладает чувством высокой ответственности. Поручения главы государства на прошлых...
 
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