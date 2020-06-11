«Надежность компетентность, патриотизм». Глава Администрации президента представил нового премьера

Источник материала: Tut.by

Глава Администрации президента Игорь Сергеенко 11 июня представил в парламенте нового премьер-министра. По Конституции, кандидатуру нового премьер-министра должен одобрить парламент. По белорусским традициям нового времени, депутаты всегда его одобряют.



Роман Головченко. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Указом президента от 4 июня Роман Головченко назначен премьер-министром Беларуси. По Конституции, кандидатуру нового премьер-министра должен одобрить парламент.

— Высококвалифицированный специалист и эффективный современный руководитель. Обладает чувством высокой ответственности. Поручения главы государства на прошлых должностях выполнялись, — обрисовал положительные стороны нового премьера глава Администрации президента. — Понимает, как деятельность правительства сказывается на работе конкретных людей. Головченко характеризует надежность компетентность, патриотизм.

Сергеенко отметил, что правительство должно оперативно реагировать на возможные вызовы и риски.

— Уверен, Головченко будет делать все для укрепления независимости страны, — резюмировал он.