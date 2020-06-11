Источник материала: Вороновская газета





Правительство увеличило лимит директивного кредитования в 2020 году на Br200 млн до Br1,26 млрд. Соответствующее постановление Совета Министров от 8 июня 2020 года №332 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА .

В том числе кредитование субъектов хозяйствования по решению местных исполнительных и распорядительных органов увеличено на Br6 млн.

Первоначально лимит директивного кредитования на 2020 году был утвержден в размере Br740 млн. Затем дополнительно выделялось Br120 млн и Br200 млн.

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