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Правительство увеличило лимит директивного кредитования в 2020 году на Br200 млн
11.06.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Правительство увеличило лимит директивного кредитования в 2020 году на Br200 млн до Br1,26 млрд. Соответствующее постановление Совета Министров от 8 июня 2020 года №332 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает
В том числе кредитование субъектов хозяйствования по решению местных исполнительных и распорядительных органов увеличено на Br6 млн.
Первоначально лимит директивного
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Правительство увеличило лимит директивного кредитования в 2020 году на Br200 млн до Br1,26 млрд. Соответствующее постановление Совета Министров от 8 июня 2020 года №332...
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