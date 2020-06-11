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Правительство увеличило лимит директивного кредитования в 2020 году на Br200 млн

11.06.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Правительство увеличило лимит директивного кредитования в 2020 году на Br200 млн

Правительство увеличило лимит директивного кредитования в 2020 году на Br200 млн до Br1,26 млрд. Соответствующее постановление Совета Министров от 8 июня 2020 года №332 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В том числе кредитование субъектов хозяйствования по решению местных исполнительных и распорядительных органов увеличено на Br6 млн.

Первоначально лимит директивного кредитования на 2020 году был утвержден в размере Br740 млн. Затем дополнительно выделялось Br120 млн и Br200 млн.

https://www.belta.by

 
 
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Правительство увеличило лимит директивного кредитования в 2020 году на Br200 млн до Br1,26 млрд. Соответствующее постановление Совета Министров от 8 июня 2020 года №332...
 
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