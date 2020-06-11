«В будущем логично сносить хрущевки, а на их месте строить современные дома». Откровенный разговор с директором «Датч Стар»

«Государственные и частные застройщики — разные «правила игры»

— Как давно Вы работаете на рынке Беларуси и есть ли у компании какие-то зарубежные проекты?

— Компания «Датч Стар» представлена на рынке с 2012 года — именно с этого периода можно сказать, что проект работает в своей активной фазе. Но в 2015 году произошла полная смена команды проекта, которая дала толчок активному развитию и очень благотворно повлияла как на компанию, так и на процесс строительства нашего объекта. С данного времени строительство комплекса идет непрерывными темпами, ведется постоянная работа по улучшению качественных характеристик, были пересмотрены и усовершенствованы фасадные решения и используемые материалы, проведена качественная работа над благоустройством прилегающей территории.

Зарубежных проектов у компании пока нет — сейчас все силы брошены на реализацию большого многофункционального комплекса «Гранд Хаус», который имеет в своем составе дом на 13 подъездов, паркинги на 660 машино-мест и административно-торговые помещения.

— Тяжело работать застройщику в Беларуси?

— Я всю жизнь на стройке в Беларуси: после армии был формовщиком, мастером, прорабом, начальником участка и главным инженером. Я не работал ни в России, ни в Казахстане. Поэтому для меня работа в Беларуси — это нечто органичное, понятен свод правил и законов, по которым нужно действовать. Конечно, в условиях конкуренции среди застройщиков необходимо более детально подходить к вопросам качества и наполнения проекта, к материалам, которые применяются при строительстве, нормативным срокам. В этой части компания «Датч Стар» стремится соответствовать современным требованиям. С 2017 года мы ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Гранд Хаус» 42 тысячи квадратных метров жилья — проделана колоссальная работа.

Есть, конечно, и особенности, которые заключаются в разных подходах работы государственных и частных компаний. Например, сегодня при строительстве домов для граждан, состоящих на учете нуждающихся, участки предоставляются по заявительному принципу, и здесь такой подход совершенно оправдан. А вот остальные условия предоставления участков должны быть равными для всех участников независимо от формы собственности. С другой стороны, частный бизнес жестче — здесь так же есть план для реализации, но и контроль за строительством и системой затрат намного выше. Мы четко видим структуру проекта, что позволяет нам на выходе предлагать потребителю намного более конкурентный продукт.