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Ставку на восстановление экономики от последствий мирового кризиса, вызванного пандемией, сделает обновленное правительство
11.06.2020 22:10 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЭто сегодня заявил премьер-министр Роман Головченко. Пакет антикризисных мер уже реализуется. Их эффективность, а также резервы для выхода экономики на траекторию роста правительство в новом составе рассмотрит на ближайшем заседании. Совместно с Нацбанком продолжится и работа по дальнейшему снижению инфляции и повышению доступности денег для реального сектора экономики. При разработке документов Совмин рассчитывает на конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом.
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Ставку на восстановление экономики от последствий мирового кризиса, вызванного пандемией, сделает обновленное правительство
Это сегодня заявил премьер-министр Роман Головченко. Пакет антикризисных мер уже реализуется. Их эффективность, а также резервы для выхода экономики на траекторию...
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