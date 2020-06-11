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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ставку на восстановление экономики от последствий мирового кризиса, вызванного пандемией, сделает обновленное правительство Это сегодня заявил премьер-министр Роман Головченко. Пакет антикризисных мер уже реализуется. Их эффективность, а также резервы для выхода экономики на траекторию...

Это сегодня заявил премьер-министр Роман Головченко. Пакет антикризисных мер уже реализуется. Их эффективность, а также резервы для выхода экономики на траекторию роста правительство в новом составе рассмотрит на ближайшем заседании. Совместно с Нацбанком продолжится и работа по дальнейшему снижению инфляции и повышению доступности денег для реального сектора экономики. При разработке документов Совмин рассчитывает на конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом.