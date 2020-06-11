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Беларусбанк поддерживает малый и средний бизнес

11.06.2020 22:10 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусбанк в условиях сложившейся ситуации снижает кредитную нагрузку на клиентов. Банк индивидуально подходит к каждому обращению по переносу сроков погашения основного долга и процентов. На текущий момент 243 заявки - а это 90 процентов - одобрены. В условиях пандемии вопрос оказания финансовой помощи клиентам очень чувствительный. Важно найти баланс между дополнительным финансированием и перспективами дальнейшего устойчивого развития.

В рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса прокредитовано более 6 500 проектов. Программа охватывает все отрасли экономики. Процентные ставки - одни из самых лояльных в Беларуси - от 6 до 11 процентов.

 
 
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Беларусбанк в условиях сложившейся ситуации снижает кредитную нагрузку на клиентов. Банк индивидуально подходит к каждому обращению по переносу сроков погашения...
 
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