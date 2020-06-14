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Почему белорусы не спешат ненавидеть «жирных буржуев». Кажется, даже наоборот
14.06.2020 13:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
— За два часа принесли 14 тысяч долларов, потом еще 600 тысяч или 800 тысяч. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, —
Что именно рассказали задержанные сотрудники банка и знакомые потенциального кандидата на пост президента пока не известно.
В очередной раз претензии к потенциальным преступникам сперва озвучиваются в виде перечня имущества, которое само по себе, вроде, никакого состава не образует.
— Откуда собственность на Кипре, как при нищей стране и такой «лукашенковской диктатуре» он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался… Это все надо рассказать белорусам, —
Откуда? «Оттуда», — как мог бы ловко ответить экс-глава МВД. Купил. Подарили. Тетка в наследство оставила. Оттуда, откуда и Tesla — в лизинг взял (дада, по иронии судьбы Tesla есть у двух претендентов на президентский пост, по
Но не только экс-банкиру приходится переживать верховную ревизию своего имущества.
Вот и 81-летняя жительница Гродно Галина Филипповна Андрейчик, после
Пройдясь по «богатым» белорусам глава государства
Судя по комментариям, многие белорусы тоже обиделись. Может, мы из «нищей страны», и Tesla не у всех, и кредит за «будку» еще гасить и гасить, но это как у Д’Артаньяна: «Я явился в Париж с тремя экю в кармане, и вызвал бы на дуэль всякого, кто осмелился сказать, что я не могу купить Лувр!»
Спасая народ от наглых богатеев, глава государства поручил совместно с генпрокурором, Комитетом госконтроля и другими бдительными структурами и при участии местных органов власти «прошерстить этих пузатых буржуев», чтобы они несли ответственность за людей. «Это что за система? На Гоа, Канары, еще какие-то острова у них есть деньги выехать, а людям нормальную зарплату заплатить не могут, да еще и с работы выгоняют, —
Интересно, что о заблуждениях в отношении роли госпредприятий на рынке труда ИПМ
По данным ИПМ, за последние семь лет «чемпионом» по скорости «выбрасывания людей на улицу» были именно госпредприятия. Они же тормозили выполнение зарплатных обещаний. В частном секторе темпы ее роста были почти вдвое выше, чем на госпредприятиях, так частный сектор при этом еще и занятость наращивал. Зарплата на госпредприятиях росла за счет того, что тот же фонд оплаты труда делили на все меньшее число работников, а в частном секторе — за счет роста производительности труда. А производительность частных компаний за последние семь лет росла почти вдвое (!) быстрее, чем госпредприятий.
Так что госсектор — давно не предел мечтаний на рынке труда. Многие белорусы уже мечтают о «пузатом буржуе», который и сам умеет зарабатывать, и подчиненным дает. И ставит нормальные рабочие цели. Выполнил — получи премии, бонусы. Нет? Можно и место потерять, факт. А где нельзя? Уверенность в завтрашнем дне, вернее, ее отсутствие, — та цена, которую мы заплатили за глобализацию и очередную технологическую революцию. Не COVD так роботы отнимают рабочие места и переформатируют рынок труда. Нельзя же в серьез верить, что сотрудники госпредприятий защищены от этих катаклизмов волшебным государственным зонтиком. Что 15,6 тысяч работников МАЗа (среднесписочная численность на начало года, минус 669 человек за год) обрели твердую почву под ногами, когда их завод, последние пять лет генерировавший убытки, по итогам 2019 года
А буржуй хотя бы не станет проверять, не читаешь ли ты новости с рабочего компьютера или не зашел ли незаконно в какой-то онлайн магазин в оплаченное нанимателем рабочее время — буржую до этого дела нет, лишь бы работа работалась.
А вот государство в лице прокуратуры нам давеча
Буржуи, дорогие, вы только держитесь. Лучше ваши острова, особняки и Tesla, чем претензии прокуратуры за распечатанную на государственном принтере личную бумажку. А там и праздные мечты мечтать сидя на казенном стуле запретят.
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Госсектор - давно не предел мечтаний на рынке труда. Многие белорусы уже мечтают о «пузатом буржуе», который и сам умеет зарабатывать, и подчиненным дает. И ставит...
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