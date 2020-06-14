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Главная особенность - центр 3D-моделирования с мощной вычислительной системой

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомеле открылся технопарк "Коралл" Прямой путь от новых идей к бизнесу. И источник дохода как на белорусском, так и на внешних рынках. В Гомеле открыли первый модуль технопарка "Коралл". Проект...

Прямой путь от новых идей к бизнесу. И источник дохода как на белорусском, так и на внешних рынках. В Гомеле открыли первый модуль технопарка "Коралл". Проект реализуется на территории СЭЗ "Гомель-Ратон" и включен в госпрограмму инновационного развития Беларуси. Новый технопарк - это офисные помещения и лаборатории.Он будет разрабатывать методы применения цифровых технологий в производстве и медицине. Соглашение о сотрудничестве уже подписала Гомельская областная клиническая больница. Есть и перспективное направление - использование новых материалов в высокотехнологичных операциях, в том числе в нейрохирургии. Планируется привлечение к сотрудничеству вузов с сильным интеллектуальным потенциалом, но не имеющих технических возможностей реализовать свои инновационные идеи.После ввода в эксплуатацию в следующем году так называемого модуля А технопарк "Коралл" выйдет на проектную мощность.