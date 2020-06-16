Итоги мая на «вторичке»: сделок по-прежнему очень мало, но снижение цен замедлилось

Вторичный рынок жилья остаётся в глубоком нокдауне после сворачивания кредитной поддержки. Второй месяц подряд количество сделок держится на аномально низком уровне. На данный момент, без учета комнат и долей, в Минске за май едва набралось 600 сделок, что на 17% меньше, чем в апреле. Данные ещё обновятся и майский показатель подрастет, но не очень заметно.

Такой слабый уровень спроса обычно встречается только после праздников в январе. Два слабых месяца подряд последний раз мы видели в начале 2015 года в разгар последнего экономического кризиса.

Рынок постепенно привыкает к «новой реальности». Не исключено, что в июне мы увидим небольшое восстановление спроса — это будут сделки с квартирами, на которые в апреле и мае предоставлялись привлекательные скидки.

Объём предложения квартир вырос за прошедший месяц на 7,8%, преодолев круглую отметку в 9 тысяч объектов. Последний раз на таком уровне предложение находилось 4 года назад.