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Кормозаготовка-2020. Ценить каждое мгновение дня

18.06.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В районе активно продолжаются работы по первому укосу трав. На 16 июня в хозяйствах Ивьевщины скошено 9131 га (60%) трав первого укоса, темп косьбы последнего дня 620 га. 7560 га скошенных трав вывезено с полей. В лидерах кормозаготовок - КСУП "Баума" и "Субботники", где скосили соответственно по 70% трав первого укоса (1195 и 1228 га соответственно), по 86% трав в данных хозяйствах вывезли с полей.

Кормозаготовка-2020. Ценить каждое мгновение дня

Общий процент убранного от скошенного в районе составляет 83%.
В районе скошено люцерны в чистом виде с площади 461 га. Использовано зеленой массы на корм скоту (с выпасом и подкормкой) 15924 тонны, в том числе пастбищной зеленой массы 4384 тонны.
С учетом погодных условий наиболее активно ведутся работы по заготовке сенажа. Из 103553 тонн заготовлено 21777 тонн (20%). Темп работ последнего дня в данном направлении составляет 2554 тонны, из них в филиале "Азот Агро" - 1021 тонна. Филиал "Азот Агро" является лидером в заготовке сенажа - здесь сенажных кормов заготовили 25%.
В настоящее время филиал "Азот Агро" унитарного сельскохозяйственного предприятия "Новый Двор-Агро" является одним из крупнейших сельхозпредприятий в Республике Беларусь: общая площадь земель составляет 32632,54 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения 24994,3 га, из них пахотные земли 12940,9 га. Балл плодородия сельскохозяйственных угодий 27,7; балл плодородия пахотных земель 30,2.
Значительный вклад в объем работ сельхозпредприятия вкладывают труженики отделения "Лелюки", которым руководит Наталья Анатольевна Босько.
О сегодняшних трудовых буднях отделения она и рассказала районке вместе с агрономом отделения Александром Генриховичем Зеленевичем.
- На лелюкинских землях 550 га однолетних трав, 2,5 тыс. га луговых. Травы этого года довольно неплохие. Существенный вклад в кормовую базу дают многолетние травы: от 60 до 100 ц/га. Три единицы техники работают на отвозке трав, "Ягуар" задействован на косьбе, грабли, ворошилка, “Амкодор” - все подчинено оптимальной работе с полным использованием светового дня.
Сурепицу заложили в траншеи, полным ходом идет закладка сенажа.
Можно отметить механизаторов Дениса Ленцевича, Руслана Острейко (на подборе валков), Михаила Ярмоша, Сергея Кратынского, Александра Дуная.

П. ВЛАДИН.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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В районе активно продолжаются работы по первому укосу трав. На 16 июня в хозяйствах Ивьевщины скошено 9131 га (60%) трав первого укоса, темп косьбы...
 
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