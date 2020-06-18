ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мнение. Тумбочка с деньгами, или основа экономического суверенитета

18.06.2020 10:26 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Судя по майским темпам роста, Беларусь в 2020 году могла бы стать одной из самых медленнопадающих стран мира (в мае мы упали на 3,3% по отношению к маю 2019 года, а в апреле — на 4,1% к апрелю 2019 года, то есть спад немного замедлился). И это — без шуток — было бы потрясающим достижением.


Фото: Reuters

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) в своем недавнем отчете спрогнозировало падение мировой экономики при благоприятном сценарии на 6%, США — на 7,3%, Еврозоны — на 9,1%, даже Китай по их прогнозам упадет на 2,6%. Но мы почему-то решили, что нам нужен рост. Вот прямо здесь и сейчас. Все падают, а мы вырастем. Нам просто нужны деньги. А где есть деньги? В банках, конечно! Пусть они дадут их тем, кто обеспечит рост производства — и производство вырастет.

При такой логике рассуждений экономика представляется большим заводом. Чтобы произвести продукцию, ему нужны средства для покупки материалов, комплектующих, оплаты коммунальных услуг, выплаты зарплаты, налогов и т.п. Деньги поступили на счет, расходы понесены, продукция выпущена. Рост производства достигнут. Но вот незадача — производство выросло, а продажи — нет. На новый цикл денег не хватает. Надо дать еще. И потом еще. И снова. И опять. Но ведь экономика — это не только большой завод. В ней еще есть банки — это такие здания, в которых есть деньги. Взять там и дать заводу.

Какая-то чепуха, скажете вы. Экономика — это не завод. Банк — это не тумбочка с деньгами. А топить купюрами доменные печи — это и вовсе расточительство.

Конечно, вы правы. Экономика — это прежде всего про поведение. Чтобы продать, надо понимать поведение клиентов. Чтобы нанять — работников. Чтобы собрать налоги — налогоплательщиков. Чтобы инвестировать — рынков. Государство — это лишь один из экономических агентов, пусть он и выступает в роли регулятора. На любое его действие следует реакция — госпредприятий, частного бизнеса, работников, вкладчиков. Если они доверяют государству, то оно может добиваться от принимаемых мер тех результатов, которых ожидает. Если не доверяют, то взаимодействие между государством и всеми остальными превращается в постоянный поиск лазеек и злоупотреблений.

Банки — это тоже про доверие. Вкладчики, будь то белорусские пенсионеры или иностранные кредиторы, доверяют банку свои средства, потому что полагают, что он способен профессионально их инвестировать, заработать для них процентный доход и вернуть их сбережения в целости и сохранности. Но для доверия нужна прозрачность. Если бы белорусские банки не применяли у себя международные стандарты финансовой отчетности, то ресурсы на миллиардные кредиты белорусским госпредприятиям пришлось бы собирать годами. Нельзя быть плохим, слабым банком, и иметь доступ к дешевым ресурсам на международных рынках капитала и толпы желающих сделать вклады у своих дверей.

Деньги — это квинтэссенция доверия. Времена натурального обмена, к счастью, давно минули. Но если люди не доверяют своим деньгам, они начинают пользоваться деньгами чужой страны. А это уже не только экономическая проблема, это вопрос суверенитета. Государство не может быть сильным, если его люди не доверяют своим деньгам. Экономика не может быть сильной, если ее банки слабы. А слабая экономика постепенно превращает суверенитет государства в номинальный.

С июля 2016 года белорусы впервые в новейшей истории получили шанс на сильную валюту, которой можно гордиться. В 2018 года Беларусь наконец поднялась из самой худшей группы стран по уровню странового риска ОЭСР. В 2019 году Банк развития разместил евробонды в белорусских рублях.

Доверие — это долгий путь. И когда мы ищем «новые» рецепты (хочется сказать «снадобья») для роста наподобие «целевой» (ее еще символично называют «канализированной») эмиссии Нацбанка или «раскулачивания» банков, давайте помнить, что экономический суверенитет «куется» десятилетиями, а разрушается очень быстро.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но мы почему-то решили, что нам нужен рост. Вот прямо здесь и сейчас. Все падают, а мы вырастем. Нам просто нужны деньги. А где есть деньги? В банках, конечно! Пусть они...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь вышла на второе место в мире по потреблению российского газа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика