Во время акции в Минске задержали несколько человек, в том числе журналистов

Источник материала: Tut.by

На пикете по сбору подписей за претендентов на пост президента задержали несколько человек, в том числе журналистов, сообщает корреспондент TUT.BY с места событий.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Акция началась около 18 часов. Около 20.00 появились первые задержанные: четыре человека, одного парня завели в автозак прямо с велосипедом.

Задержана съемочная группа «Радыё Свабода» — журналистка Александра Дынько и оператор Андрей Рябчик. Их задержали, когда они вели стрим.



Момент задержания журналистов Радыё «Свабода». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кроме того, задержан журналист Reuters Владимир Костин. По словам нашего корреспондента, у него была аккредитация. Силовики сказали, что его увезли в РУВД Первомайского района.

Ранее замминистра МВД Александр Барсуков заявил, что журналистов задерживать не будут.

Около 20.30 задержали еще одного человека, он стоял у филармонии с перевязанными руками. Что это было — непонятно.