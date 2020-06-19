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Во время акции в Минске задержали несколько человек, в том числе журналистов
19.06.2020 20:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Акция началась около 18 часов. Около 20.00 появились первые задержанные: четыре человека, одного парня завели в автозак прямо с велосипедом.
Задержана съемочная группа «Радыё Свабода» — журналистка Александра Дынько и оператор Андрей Рябчик. Их задержали, когда они вели стрим.
Кроме того, задержан журналист Reuters Владимир Костин. По словам нашего корреспондента, у него была аккредитация. Силовики сказали, что его увезли в РУВД Первомайского района.
Ранее замминистра МВД Александр Барсуков заявил, что журналистов задерживать не будут.
Около 20.30 задержали еще одного человека, он стоял у филармонии с перевязанными руками. Что это было — непонятно.
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