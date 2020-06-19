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Во время акции в Минске задержали несколько человек, в том числе журналистов

19.06.2020 20:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На пикете по сбору подписей за претендентов на пост президента задержали несколько человек, в том числе журналистов, сообщает корреспондент TUT.BY с места событий.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Акция началась около 18 часов. Около 20.00 появились первые задержанные: четыре человека, одного парня завели в автозак прямо с велосипедом.

Задержана съемочная группа «Радыё Свабода» — журналистка Александра Дынько и оператор Андрей Рябчик. Их задержали, когда они вели стрим.


Момент задержания журналистов Радыё «Свабода». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кроме того, задержан журналист Reuters Владимир Костин. По словам нашего корреспондента, у него была аккредитация. Силовики сказали, что его увезли в РУВД Первомайского района.

Ранее замминистра МВД Александр Барсуков заявил, что журналистов задерживать не будут.

Около 20.30 задержали еще одного человека, он стоял у филармонии с перевязанными руками. Что это было — непонятно.

 
 
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На пикете по сбору подписей за претендентов на президентский пост задержали несколько человек, в том числе журналистов, сообщает корреспондент TUT.BY с места...
 
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