Россия согласует Беларуси реструктуризацию кредита на строительство АЭС

Источник материала: Tut.by

Правительство России одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение между кабминами России и Беларуси от 2011 года о предоставлении Минску государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции (АЭС) в Островце. Это следует из распоряжения правительства РФ № 1640-р от 19 июня 2020 года.



Фото: Василий Семашко, TUT.BY

Документ был представлен Минфином России и согласован с российскими МИДом, Минэкономразвития, «Росатомом» и банковской группой ВЭБ.РФ, а также был предварительно проработан с белорусской стороной.

Камбин поручил Минфину совместно с МИДом и другими ведомствами провести с Беларусью переговоры и по достижении договоренности подписать протокол от имени правительства РФ.

Согласно документа, Беларуси могут продлить период использования кредита до конца 2022 года, заменить действующую «смешанную» процентную ставку по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенести дату начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.

В случае возникновения у Беларуси долга по кредиту на сумму просроченной задолженности будут начисляться проценты по ставке 3,3%, увеличенной на маржу 2% годовых.

Если просроченная задолженность не будет погашена по истечении 180 дней, вся сумма долга, включая проценты по кредиту и его обслуживанию, консолидируется и подлежит немедленному погашению, говорится в документе.

14 февраля Александр Лукашенко заявил о готовности предъявить Москве санкции за срыв сроков ввода БелАЭС. По его словам, «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома») должен был в 2018 году ввести в эксплуатацию первый энергоблок, в 2019-м — второй. В Минэнерго Беларуси надеются на запуск первого блока в текущем году.

Поэтому Лукашенко предложил вместо выплаты штрафных санкций снизить процентную ставку по кредиту до «того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3% годовых)», и кредит Беларусь «начнет выплачивать не через два года, а через пять».

В Минфине России заявили , что нужно искать компромиссы в другой плоскости, так как «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории».

Межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции в Островце в Гродненской области было подписано 25 ноября 2011 года. Оно предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. На эти цели Россия выдала Беларуси экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона. На 50% суммы каждой использованной части кредита должны были начисляться проценты по ставке 5,23% годовых, на вторую половину транша кредита процентная ставка — «LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу в размере 1,83 процентных пункта годовых».

По состоянию на 1 апреля 2020 года Беларусь использовала 4,33 млрд долларов средств кредита. Прогнозная стоимость проекта сооружения АЭС, по данным «Росатома», не превысит 6 млрд долларов.