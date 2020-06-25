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Банк Дабрабыт выпустил кредитную карточку с манибэком до 5%

25.06.2020 13:08 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Банк Дабрабыт выпустил кредитную карточку «Новая». Она позволяет получить кредит на потребительские нужды сроком на 60 месяцев с возможностью досрочного погашения, без уплаты процентов за пользование овердрафтом в течение 30 дней и манибэком до 5%. Суммы до 5000 белорусских рублей предоставляются без справки о доходах.

Главная особенность механики манибэка «Новой» – возврат производится не только при оплате собственными средствами владельца карточки, но и при оплате кредитными деньгами. Кроме того, у нее самый высокий размер манибэка на белорусском рынке кредиток.

Манибэк начисляется после проведения безналичных операций по карточке при покупке ряда товаров и услуг. В заведениях сферы общественного питания (кафе, бары, рестораны), развлечений (кинотеатры, бильярдные, выставки, музеи, цирки, выставки, музеи) и спортивно-оздоровительных учреждениях (бассейны, тренажерные залы, массажные салоны, гольф-клубы) будет возвращаться 5% от потраченных средств. При расчете на АЗС и в гипермаркетах манибэк составит 3%. Во всех остальных категориях банк вернет 0,5%. 

Размер процентной ставки по кредитной карточке «Новая» – 19,9% годовых. В течение 30 дней действует грейс-период, во время которого проценты за пользование кредитом не начисляются. Грейс-период может быть возобновлен неограниченное количество раз в случае досрочного погашения всей суммы задолженности в течение 12 месяцев с момента выпуска карточки.

Кредитная карточка «Новая» выпускается с использованием бесконтактной технологии оплаты на базе международной платежной системы Mastercard. Она позволит осуществлять покупки и проводить безналичные платежи на территории Республики Беларусь, в интернет-магазинах и за рубежом. Допускается снятие наличных с карточки. В банкоматах и кассах Банка Дабрабыт эта услуга осуществляется бесплатно.

Дополнительно держателям «Новой» кредитной карточки доступны преимущества, предоставляемые Mastercard: скидки в Burger King, при аренде самокатов Eleven, на поездки в такси «Пятница», на заправочных станциях сети «Белоруснефть».

Оформить новый финансовый продукт могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. При сумме кредита до 5000 белорусских рублей включительно справка о доходах не требуется. Нет необходимости предоставлять и дополнительное обеспечение.

 
 
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Банк Дабрабыт выпустил кредитную карточку «Новая». Она позволяет получить кредит на потребительские нужды сроком на 60 месяцев с возможностью досрочного...
 
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