Все о смартфоне Apple iPhone SE 64GB: от «погружения» до аккумулятора

Новая модель Apple iPhone SE 64GB привлекла к себе внимание, особенно ее стоимость, которая начинается от 1459 рублей. Но тут же все вспомнили про iPhone XR, и начали сравнивать и взвешивать, а что же лучше сейчас приобрести?

Сравниваем iPhone SE и iPhone XR

Внешний вид. XR выполнен в более современном дизайне, и имеет Face ID. А дизайн SE достался ему от iPhone 8, за исключением некоторых нюансов, таких как темная лицевая панель в белой версии. Корпус у этих моделей выполнен из стекла, рамка из алюминия.

У iPhone XR IPS дисплей 6,1″ с разрешением 828x1792, а у SE - также IPS дисплей, но только 4,7″ с разрешением 750x1334. Разрешающая способность экрана 326 ppi у обоих смартфонов.

Да в 2020 году экран у SE объективно маловат, мы уже привыкли к более большим диагоналям. Но все-таки не всем по душе большие смартфоны, поэтому свою аудиторию новенький SE вполне найдет.

Размеры смартфонов

Характеристики iPhone SE iPhone XR Длина 138.4 мм 150.9 мм Ширина 67.3 мм 75.7 мм Толщина 7.3 мм 8.3 мм Вес 148 г 194 г

Основная фишка SE - это смартфон в классическом дизайне с набором топовых характеристик от флагманских моделей. И SE получил топовый процессор Apple A13 Bionic с системой Neural Engine 3‑го поколения. В то время как iPhone XR работает на процессоре с системой Apple A12 Bionic Neural Engine 2‑го поколения. Да, новый более мощный процессор - это всегда хорошо, но процессор XR еще нельзя считать устаревшим. На синтетических тестах вы увидите разницу в производительности, но вот в реальной жизни, конечно, навряд ли. Смартфоны имеют по 3 Гб оперативной памяти. Поддерживают одну физическую Sim-карту и eSIM.

Поговорим о камерах. Обе модели имеют один модуль основной камеры на 12 Мп ƒ/1.8. Но в SE камера немного улучшена программным обеспечением. К существующим трех вариантам портретного освещения XR в SE добавили еще 3 варианта. Также сделали HDR нового поколения для фото. Хотелось бы в SE видеть ночной режим, который нам показали в 11 айфонах. Впрочем, снимки будут одинаково хороши, как и на SE, так и не сильно отстает XR. Видео смартфоны снимают в 4K. Фронтальная камера также по 7 Мп ƒ/2.2.

А теперь об аккумуляторах. И здесь лучшие показатели конечно же у XR, емкость его аккумулятора 2942 мАч против 1821 мАч у SE. Конечно, в 2020 году, все привыкли к энергоемким аккумуляторам, у XR один из лучших аккумуляторов среди iPhone, который способен проработать с утра и до вечера. Оба смартфона поддерживают быструю и беспроводную зарядку.

Как мы уже говорили iPhone SE это классика, и разблокировать смартфон можно с помощью Touch ID 2‑го поколения, и кстати, многие по нему уже успели соскучиться.

В смартфонах одинаковая защита от воды, погружение до 1 метра не более 30 минут (IP67). SE получил новый Wi‑Fi 6.