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Все о смартфоне Apple iPhone SE 64GB: от «погружения» до аккумулятора
25.06.2020 12:20 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Новая модель Apple iPhone SE 64GB привлекла к себе внимание, особенно ее стоимость, которая начинается от 1459 рублей. Но тут же все вспомнили про iPhone XR, и начали сравнивать и взвешивать, а что же лучше сейчас приобрести?
Сравниваем iPhone SE и iPhone XR
Внешний вид. XR выполнен в более современном дизайне, и имеет Face ID. А дизайн SE достался ему от iPhone 8, за исключением некоторых нюансов, таких как темная лицевая панель в белой версии. Корпус у этих моделей выполнен из стекла, рамка из алюминия.
У iPhone XR IPS дисплей 6,1″ с разрешением 828x1792, а у SE - также IPS дисплей, но только 4,7″ с разрешением 750x1334. Разрешающая способность экрана 326 ppi у обоих смартфонов.
Да в 2020 году экран у SE объективно маловат, мы уже привыкли к более большим диагоналям. Но все-таки не всем по душе большие смартфоны, поэтому свою аудиторию новенький SE вполне найдет.
Размеры смартфонов
Основная фишка SE - это смартфон в классическом дизайне с набором топовых характеристик от флагманских моделей. И SE получил топовый процессор Apple A13 Bionic с системой Neural Engine 3‑го поколения. В то время как iPhone XR работает на процессоре с системой Apple A12 Bionic Neural Engine 2‑го поколения. Да, новый более мощный процессор - это всегда хорошо, но процессор XR еще нельзя считать устаревшим. На синтетических тестах вы увидите разницу в производительности, но вот в реальной жизни, конечно, навряд ли. Смартфоны имеют по 3 Гб оперативной памяти. Поддерживают одну физическую Sim-карту и eSIM.
Поговорим о камерах. Обе модели имеют один модуль основной камеры на 12 Мп ƒ/1.8. Но в SE камера немного улучшена программным обеспечением. К существующим трех вариантам портретного освещения XR в SE добавили еще 3 варианта. Также сделали HDR нового поколения для фото. Хотелось бы в SE видеть ночной режим, который нам показали в 11 айфонах. Впрочем, снимки будут одинаково хороши, как и на SE, так и не сильно отстает XR. Видео смартфоны снимают в 4K. Фронтальная камера также по 7 Мп ƒ/2.2.
А теперь об аккумуляторах. И здесь лучшие показатели конечно же у XR, емкость его аккумулятора 2942 мАч против 1821 мАч у SE. Конечно, в 2020 году, все привыкли к энергоемким аккумуляторам, у XR один из лучших аккумуляторов среди iPhone, который способен проработать с утра и до вечера. Оба смартфона поддерживают быструю и беспроводную зарядку.
Как мы уже говорили iPhone SE это классика, и разблокировать смартфон можно с помощью Touch ID 2‑го поколения, и кстати, многие по нему уже успели соскучиться.
В смартфонах одинаковая защита от воды, погружение до 1 метра не более 30 минут (IP67). SE получил новый Wi‑Fi 6.
Все характеристики модели Apple iPhone SE 64GB смотрите
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Новая модель Apple iPhone SE 64GB привлекла к себе внимание, особенно ее стоимость, которая начинается от 1459 рублей. Но тут же все вспомнили про iPhone XR, и начали сравнивать и...
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