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Подруга семьи Бабарико Купреева остается в СИЗО КГБ - суд отклонил жалобу на заключение под стражу

25.06.2020 13:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский городской суд рассмотрел жалобу адвоката Светланы Купреевой Евгения Пыльченко по поводу законности и обоснованности заключения под стражу. Жалоба не удовлетворена, Купреева остается в СИЗО КГБ, сообщил TUT.BY Евгений Пыльченко.


Фото: Facebook/Светлана Купреева

Напомним, Светлана Купреева была задержана 11 июня и помещена в СИЗО КГБ сначала в качестве задержанной, а с 13 июня — заключенной под стражу. В прошлый четверг Купреевой было предъявлено обвинение, то есть под стражей ее могут держать еще полтора месяца, а дальше возможно продление.

Защитник Купреевой Евгений Пыльченко подал жалобу в суд, чтобы суд изменил меру пресечения и отпустил Купрееву из-под стражи. За нее в суде готовы были лично поручиться писатели Светлана Алексиевич, Владимир Орлов, Сергей Законников и Леонид Голубович. Но суд жалобу не удовлетворил.

— Пока Светлана остается в СИЗО КГБ. Теперь только сам КГБ может или отменить или изменить меру пресечения. Суд же может повторно рассмотреть этот вопрос лишь в случае продления срока стражи, — объяснил Евгений Пыльченко.

 
 
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Светлана Купреева была задержана 11 июня и помещена в СИЗО КГБ сначала в качестве задержанной, а с 13 июня - заключенной под стражу. В прошлый четверг Купреевой было...
 
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