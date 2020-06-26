После трех месяцев пандемии компании стали меньше увольнять, но с трудом обслуживают долги

Источник материала: Tut.by

Главной проблемой для небольших белорусских компаний остается падение спроса. Спустя три месяца влияния эпидемии на экономику предприятия стали меньше увольнять людей, но вынуждены сокращать зарплаты. BEROC и SATIO проанализировали состояние отечественного бизнеса по итогам мая и представили результаты на онлайн-встрече «Открытый диалог по экономическим реформам».





Спрос все еще снижается

Исследователи в третий раз за время эпидемии опросили малые и средние предприятия из разных отраслей экономики. Последние данные говорят о том, что в преодолении бизнесом коронакризиса наметились определенные тенденции.

Одна из них — продолжение падения спроса. Все больше предприятий ощущают, что их клиенты, будь это физические лица или бизнес, все меньше тратят на их продукцию или услуги.

— Если смотреть на динамику заработной платы, то по внутреннему рынку мы можем сказать, что это, скорее, связано с эпидемиологической ситуацией в стране, чем с падением доходов, — находит тому объяснение старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Родион Морозов.



Источник: презентация результатов исследования BEROC

Низкая активность бизнеса на протяжении трех месяцев привела с падению доходов и сокращению оборотных средства, обострив проблемы долгов. В итоге компании испытывают сложности с возвращением дебиторской задолженности.

Мартовская нестабильность национальной валюты и последующее закрытие границ привели к проявлению второй тенденции. Бизнес стал ощущать рост цен, особенно, это коснулось тех, кто работает с импортом.

Более ранние прогнозы экономистов о том, что кризисные явления будут переходить от наиболее уязвимых отраслей к тем, по ком COVID-19 не ударил напрямую, сбываются. Экономические трудности добрались до отраслей, ключевыми в обеспечении занятости и поддержания уровня жизни, особенно в регионах. В первую очередь речь идет о промышленности. Если в апреле только у пятой части промышленных предприятий выручка упала более чем на 20%, то эта проблема коснулась половины из них.

Две трети компаний не планируют сокращать работников

Исследователи указывают на замедление сокращения персонала. Две трети МСП не планирует сокращать сотрудников. Это значит, что они верят, что с нынешним количеством персонала им удастся преодолеть непростой в экономическом плане период.

— 20% предприятий, которые сокращают сотрудников, это не так уж и мало. Но по крайней мере их меньше, чем было на конец апреля, — комментирует Родион Морозов.

С одной стороны, компании в марте и апреле активно сокращали тех, кому больше не могли платить зарплату. С другой стороны, предприятия преодолели наиболее сложный период и более оптимистично оценивают свое положение с точки зрения сохранения коллективов.



Источник: презентация результатов исследования BEROC

Бизнес надеется, что кризис долго не продлится

Опрос показал, что 40% малых и средних предприятий в мае оценивали свое экономическое состояние как плохое. И 86% стараются сделать все, чтобы положение осталось хотя бы на том же уровне, а не ухудшилось. Всего 9,9% нацелены на расширение бизнеса. При этом компании рассчитывают на то, что кризис не будет долгосрочным.



Источник: презентация результатов исследования BEROC

— Бизнес по-прежнему пытается вырулить из ситуации, сокращая второстепенные расходы. Это все, что связано с поддержанием офиса, мероприятиями. Кроме этого компании пытаются проводить переговоры с поставщиками и подрядчиками о снижении цен. То есть предпринимает те меры, которые напрямую не касаются сотрудников, — считает Родион Морозов.