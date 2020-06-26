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Неутешительные прогнозы. МВФ обеспокоен финансовыми рисками из-за пандемии COVID-19

26.06.2020 16:07 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

"Глобальный долг растет и может побить исторический максимум  периода после Второй мировой войны! Такой сценарий ждет планету в случае продолжения длительной рецессии и сдержанного восстановление экономики после пандемии", - предупреждает Международный валютный фонд. Кроме того, ухудшен и апрельский прогноз по мировому ВВП. Показатели этого года упадут на 4,9 процента. По словам авторов доклада МВФ, "Пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на экономическую активность в первой половине этого года, чем ожидалось, и восстановление  прогнозируется более плавным, чем ожидалось".
 
 
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"Глобальный долг растет и может побить исторический максимум  периода после Второй мировой войны! Такой сценарий ждет планету в случае продолжения длительной...
 
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