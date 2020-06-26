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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неутешительные прогнозы. МВФ обеспокоен финансовыми рисками из-за пандемии COVID-19 "Глобальный долг растет и может побить исторический максимум периода после Второй мировой войны! Такой сценарий ждет планету в случае продолжения длительной...

"Глобальный долг растет и может побить исторический максимум периода после Второй мировой войны! Такой сценарий ждет планету в случае продолжения длительной рецессии и сдержанного восстановление экономики после пандемии", - предупреждает Международный валютный фонд. Кроме того, ухудшен и апрельский прогноз по мировому ВВП. Показатели этого года упадут на 4,9 процента. По словам авторов доклада МВФ, "Пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на экономическую активность в первой половине этого года, чем ожидалось, и восстановление прогнозируется более плавным, чем ожидалось".