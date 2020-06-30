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«В первых двух домах 3-х и 4-х комнатных квартир практически не осталось». Как идет возведение ЖК «Левада»
30.06.2020 17:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
ОДО «Айрон» завершает возведение первых двух домов жилого комплекса «Левада». Еще два дома имеют степень готовности более 50%. Посмотрели, как идет строительство и как преображается будущий район на месте бывшей птицефабрики им. Крупской.
Жилой комплекс Левада – это новый микрорайон с комфортабельными домами, расположенными вдоль улицы Нововиленская на берегу реки Свислочь. В непосредственной близости к берегу располагаются 4-этажные дома с собственными террасами, чуть дальше – 5-9- этажные. Общая площадь жилья будет составлять 199 тысяч квадратных метров.
Проект предусматривает невысокую плотность застройки, прокладку сети инженерных коммуникаций современного типа и организацию транспортной инфраструктуры. Общее количество жителей микрорайона может составить около 6,5 тысяч человек.
Застройщик, которым выступает ОДО «Айрон» приобрел участок под ЖК «Левада» в 2016 году. Строительство стартовало в начале 2019-го.
Дом №1.1 по генеральному плану (Нововиленская улица, 29).
· 1-комнатные квартиры (33 м2) только на 1 этаже - 1500 долларов США.
· 1-комнатные квартиры (42-43 м2) - 1500 долларов США.
· 2-комнатные квартиры (49-54 м2) - 1450 долларов США.
· 2-комнатные квартиры (61-64 м2) -1400 долларов США.
· 2-комнатные квартиры с ремонтом во 2 секции (60-62 м2) -1600 долларов США.
· 3-комнатные квартиры (63-65м2) - 1400 долларов США.
· 3-комнатные квартиры с ремонтом во 2 секции (77-79 м2) - 1550 долларов США.
По данным сайта застройщика готовность дома на 01.07.2020г. составляет 90%. Окончание строительства: 1 квартал 2021 года.
Дом №1.2 по генеральному плану (Нововиленская улица, 31).
Это монолитно-каркасный дом переменной этажности, состоящий из 10 секций. В 3 секции дома предлагаются квартиры с отделкой. Стоимость отделки 1 кв.м. - 200 долларов в эквиваленте. В отличии от первого дома, в этом уже появились четырехкомнатные квартиры на 83 «квадрата». На данный момент цены выглядят вот так:
· 1-комнатные квартиры только в 1 секции: 1А; 1Б (43 м2) - 1400 долларов США;
· 1-комнатные квартиры (40-43 м2) - 1500 долларов США;
· 2-комнатные квартиры (49-53 м2) - 1450 долларов США;
· 2-комнатные квартиры только в 9 секции: 2С;2Р (60-62 м2) -1300 долларов США;
· 2-комнатные квартиры (60-63 м2) -1400 долларов США;
· 3-комнатные квартиры, планировки: 3Б; 3М (76-78 м2)- 1300 долларов США;
· 3-комнатные квартиры, планировки: 3А; 3В; 3Д; 3Е; 3Н (76-78 м2) - 1350 долларов США;
· 3-комнатные квартиры, планировки: 3Ж; 3И; 3К; 3Л (69-70) м2) - 1400 долларов США;
· 4-комнатные квартиры, планировка 4Г (83 м2) - 1350 долларов США (только 1 этаж);
· 4-комнатные квартиры, планировка 4Г (83 м2) - 1450 долларов США (только 3 этаж).
С планировками вы можете ознакомится на
Дом №2.1 по генеральному плану (Нововиленская улица, 33)
Дом монолитно-каркасный на четыре этажа и 4 подъезда. В доме представлены разнообразные планировочные решения от компактных студий до просторных четырехкомнатных квартир, в том числе квартиры с панорамным остеклением, вторым светом и собственными террасами. Часть квартир продается с кладовыми помещениями. На сайте представлены цены на одно-, трех- и четырехкомнатные квартиры:
· 1-комнатные квартиры 1 этаж (45 м2) - 1750 долларов США;
· 1-комнатные квартиры 2-4 этажи (39,5 м2) - 1850 долларов США;
· 3-комнатные квартиры 1 этаж (90 м2) - 2000 долларов США;
· 3-комнатные квартиры 2-3 этажи (81-82 м2) - 2100 долларов США;
· 3-комнатные квартиры 4 этаж (93-95 м2) - 2200 долларов США;
· 4-комнатные квартиры 1 этаж (114-115 м2) - 2000 долларов США;
· 4-комнатные квартиры 2-3 этажи (100-102 м2) - 2100 долларов США;
· 4-комнатные квартиры 4 этаж (113 м2) - 2200 долларов США.
Также в продаже машиноместа в подземной гараж-стоянке - 15000 долларов США за штуку.
Процент строительной готовности дома на 01.07.2020г. составляет 55%. Окончание строительства: март 2021 года.
Дом №2.1 по генеральному плану (Нововиленская улица, 35)
Это также монолитно-каркасная «четырехэтажка», но только уже на 5 подъездов. В доме, как и в предыдущем, отсутствуют двухкомнатные квартиры.
· 1-комнатные квартиры 1 этаж (45 м2) - 1750 долларов США;
· 1-комнатные квартиры 2-4 этажи (39,5 м2) - 1850 долларов США;
· 3-комнатные квартиры 1 этаж (90 м2) - 2000 долларов США;
· 3-комнатные квартиры 2-3 этажи (81-82 м2) - 2100 долларов США;
· 3-комнатные квартиры 4 этаж (93-95 м2) - 2200 долларов США;
· 4-комнатные квартиры 1 этаж (114-115 м2) - 2000 долларов США;
· 4-комнатные квартиры 2-3 этажи (100-102 м2) - 2100 долларов США;
· 4-комнатные квартиры 4 этаж (113 м2) - 2200 долларов США.
Машиноместо в подземной гараж-стоянке - 15000 долларов США. Процент строительной готовности дома на 01.07.2020г. – 55%. Окончание строительства: 1 квартал 2021 год.
- Строительство жилого комплекса ведётся в соответствии с графиком. На территории ЖК проводятся работы по благоустройству первой очереди– высаживаются деревья и кустарники различных пород. Закупаются детские и игровые площадки. Дворовая территория будет закрыта от машин и разделена на несколько функциональных зон с учетом потребностей жителей самых разных возрастов. Большим спросом пользуются 3 и 4-х комнатные квартиры, в первых двух домах их практически не осталось. Основные покупатели – семьи, приобретающие квартиру в качестве основного жилья, - рассказали в ОДО «Айрон».
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«В первых двух домах 3-х и 4-х комнатных квартир практически не осталось». Как идет возведение ЖК «Левада»
ОДО «Айрон» завершает возведение первых двух домов жилого комплекса «Левада». Еще два дома имеют степень готовности более 50%. Посмотрели, как идет строительство и...
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