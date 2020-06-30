«В первых двух домах 3-х и 4-х комнатных квартир практически не осталось». Как идет возведение ЖК «Левада»

Жилой комплекс Левада – это новый микрорайон с комфортабельными домами, расположенными вдоль улицы Нововиленская на берегу реки Свислочь. В непосредственной близости к берегу располагаются 4-этажные дома с собственными террасами, чуть дальше – 5-9- этажные. Общая площадь жилья будет составлять 199 тысяч квадратных метров.

Проект предусматривает невысокую плотность застройки, прокладку сети инженерных коммуникаций современного типа и организацию транспортной инфраструктуры. Общее количество жителей микрорайона может составить около 6,5 тысяч человек.

Застройщик, которым выступает ОДО «Айрон» приобрел участок под ЖК «Левада» в 2016 году. Строительство стартовало в начале 2019-го.