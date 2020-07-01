Эксперты ООН требуют от властей Беларуси прекратить применять жесткие меры в отношении демонстрантов

Источник материала: Tut.by

Эксперты Организации Объединенных Наций требуют от руководства Беларуси прекратить применять жесткие меры в отношении протестующих. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте международной организации.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Эксперты ООН, собравшиеся 1 июля в европейской штаб-квартире организации в Женеве для обсуждения последних событий в нашей стране, требуют от руководства Беларуси воздержаться от насилия, направленного против мирных протестов в преддверии президентских выборов. Они посоветовали властям отказаться от политики произвольных арестов, насилия и запугивания в отношении активистов.

— Мы решительно осуждаем продолжающуюся правительством политику массовых арестов членов гражданского общества, которые мирно отстаивают свои основополагающие права, — заявили эксперты.

Представители ООН напомнили, что только с 18 июня по всей стране в ходе мирных акций протеста было задержано не менее 200 активистов, правозащитников, блогеров и журналистов, и осудили действия, которые ограничивают права белорусов на свободу мирных собраний и выражения мнений. Они убеждены, что подход правительства в отношении мирных демонстрантов и журналистов, выполняющих свою работу, становится все более жестким.

— Мы бы хотели еще раз напомнить, что ограничения прав человека, в особенности гражданских и политических, особенно серьезны, когда они происходят в преддверии выборов. Перед избирательной кампанией мы рекомендуем правительству немедленно прекратить применять жесткие меры в отношении мирных демонстрантов, а также других представителей гражданского общества, включая журналистов и блогеров.

Эксперты подчеркнули, что атмосфера плюрализма, в которой все люди могут безопасно и свободно осуществлять свое право на поиск и распространение информации, а также их право на свободу слова и мирные собрания важны для того, чтобы гарантировать честность текущего электорального процесса, а также легитимность его результатов.

Среди составивших заявление экспертов — спецдокладчики ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин, по вопросу о правах на свободу мирных собраний и свободу ассоциации Клеман Ниалетсосси Вуле, о положении правозащитников Мэри Лолор, по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвид Кайе, а также по вопросу независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян.