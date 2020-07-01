ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Семашко прошелся по болевым точкам отношений с Россией: от цены газа до глубины интеграции

01.07.2020 16:14 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Беларусь не устраивает действующая цена на газ и отсутствие договоренностей по компенсации последствия налогового маневра. Как передает ТАСС, об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко в среду на онлайн пресс-конференции по случаю Дня независимости.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Газовый вопрос

Семашко сообщил, что вчера встретились министры энергетики России и Беларуси Александр Новак и Виктор Каранкевич, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер.

— И мне показалось, что понимание созрело <…> Вчера по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа, — отметил дипломат.

По его словам, Беларусь в настоящее время не удовлетворена ценами на российский газ и разногласиями с "Газпромом". «Но мы видим, что есть понимание, и мы считаем, что такую задачу надо ставить. К 1 января 2022 года мы должны решить ту задачу, которую ставили в 2017 году», — добавил Семашко.

Речь о том, что три года назад Минск и Москва договорились сформировать методику определения цен на газ в двусторонней торговле, чтобы затем перейти к единому рынку энергоресурсов. То есть цены для Беларуси должны быть сопоставимы с внутрироссийскими.

Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. В апреле, когда цены на газ существенно снизились на фоне пандемии и падения нефтяных котировок, Минск стал требовать от «Газпрома» пересмотра контракта, который был подписан 14 февраля текущего года. Цена на газ была сохранена на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров.

А 29 мая глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения Минском долга за поставленный газ в размере 165,57 млн долларов.

В ответ Минэнерго Беларуси заявило, что Минск не имеет задолженности за импортируемый газ, но есть разногласия между субъектами хозяйствования по определению стоимости поставляемого газа с учетом его калорийности.

По оценкам наблюдателей, долг мог образоваться из-за того, что Беларусь не уплачивает надбавку «Газпром трансгаз Беларусь» за доставку газа потребителям в лице облгазов и «Нафтана».

По имеющейся неофициальной информации, спор до сих пор не решен. А размер долга продолжил нарастать и достиг 200 млн долларов.

Налоговый маневр

Минск по-прежнему ставит вопрос компенсации белорусским НПЗ в связи с налоговым маневром в РФ, заявил Семашко.

— Дальше мы просто не можем выдержать, мы должны решать проблему налогового маневра. И когда мы разрабатываем дорожные карты, сегодня мы ставим вопрос о том, что в той мере, в которой компенсируется российским НПЗ налоговый маневр, он может компенсироваться и белорусским НПЗ. По-другому просто не может быть, — сказал он.

То есть Минск не снимает с повестки дня компенсацию издержек от налогового маневра.

Поставки российской нефти с апреля идут в необходимом Беларуси объеме. Но ряд вопросов до сих пор не урегулирован. Например, минфины двух стран еще не утвердили механизм межбюджетного трансферта в рамках расчетов за нефть. Речь идет о компенсации из бюджета РФ премии поставщикам нефти в Беларусь. По оценкам российской стороны, это будет около 60−70 млн долларов за 2020 год.

Глубина интеграции

Семашко заявил, что российская сторона предлагала Беларуси передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в рамках Союзного государства.

— Я скажу так, в разумных пределах. Вот я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам предложили, не буду называть авторов с российской стороны, и когда мы это посмотрели, это было «руки вверх» называется. Тот документ, который нам предложили, предполагал 95% наднациональных функций, — сказал он.

Напомним, прорыва в решении всех этих вопросов, от топливно-энергетических до интеграционных, ожидали от встреч президентов двух стран. Владимир Путин и Александр Лукашенко виделись и во время парада в Москве 24 июня, и на торжественных мероприятиях в Ржеве 30 июня. О достигнутых договоренностях неизвестно. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт вчера заявила, что «президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, прорыва в решении всех этих вопросов, от топливно-энергетических, до интеграционных, ожидали от встреч президентов двух стран. Владимир Путин и Александр...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Эксперты ООН требуют от властей Беларуси прекратить применять жесткие меры в отношении демонстрантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика