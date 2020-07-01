Семашко прошелся по болевым точкам отношений с Россией: от цены газа до глубины интеграции

Источник материала: Tut.by

Беларусь не устраивает действующая цена на газ и отсутствие договоренностей по компенсации последствия налогового маневра. Как передает ТАСС , об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко в среду на онлайн пресс-конференции по случаю Дня независимости.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Газовый вопрос

Семашко сообщил, что вчера встретились министры энергетики России и Беларуси Александр Новак и Виктор Каранкевич, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер.

— И мне показалось, что понимание созрело <…> Вчера по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа, — отметил дипломат.

По его словам, Беларусь в настоящее время не удовлетворена ценами на российский газ и разногласиями с "Газпромом". «Но мы видим, что есть понимание, и мы считаем, что такую задачу надо ставить. К 1 января 2022 года мы должны решить ту задачу, которую ставили в 2017 году», — добавил Семашко.

Речь о том, что три года назад Минск и Москва договорились сформировать методику определения цен на газ в двусторонней торговле, чтобы затем перейти к единому рынку энергоресурсов. То есть цены для Беларуси должны быть сопоставимы с внутрироссийскими.

Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. В апреле, когда цены на газ существенно снизились на фоне пандемии и падения нефтяных котировок, Минск стал требовать от «Газпрома» пересмотра контракта, который был подписан 14 февраля текущего года. Цена на газ была сохранена на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров.

А 29 мая глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил , что компания готова начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения Минском долга за поставленный газ в размере 165,57 млн долларов.

В ответ Минэнерго Беларуси заявило , что Минск не имеет задолженности за импортируемый газ, но есть разногласия между субъектами хозяйствования по определению стоимости поставляемого газа с учетом его калорийности.

По оценкам наблюдателей, долг мог образоваться из-за того, что Беларусь не уплачивает надбавку «Газпром трансгаз Беларусь» за доставку газа потребителям в лице облгазов и «Нафтана».

По имеющейся неофициальной информации, спор до сих пор не решен. А размер долга продолжил нарастать и достиг 200 млн долларов.

Налоговый маневр

Минск по-прежнему ставит вопрос компенсации белорусским НПЗ в связи с налоговым маневром в РФ, заявил Семашко.

— Дальше мы просто не можем выдержать, мы должны решать проблему налогового маневра. И когда мы разрабатываем дорожные карты, сегодня мы ставим вопрос о том, что в той мере, в которой компенсируется российским НПЗ налоговый маневр, он может компенсироваться и белорусским НПЗ. По-другому просто не может быть, — сказал он.

То есть Минск не снимает с повестки дня компенсацию издержек от налогового маневра.

Поставки российской нефти с апреля идут в необходимом Беларуси объеме. Но ряд вопросов до сих пор не урегулирован. Например, минфины двух стран еще не утвердили механизм межбюджетного трансферта в рамках расчетов за нефть. Речь идет о компенсации из бюджета РФ премии поставщикам нефти в Беларусь. По оценкам российской стороны, это будет около 60−70 млн долларов за 2020 год.

Глубина интеграции

Семашко заявил, что российская сторона предлагала Беларуси передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в рамках Союзного государства.

— Я скажу так, в разумных пределах. Вот я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам предложили, не буду называть авторов с российской стороны, и когда мы это посмотрели, это было «руки вверх» называется. Тот документ, который нам предложили, предполагал 95% наднациональных функций, — сказал он.

Напомним, прорыва в решении всех этих вопросов, от топливно-энергетических до интеграционных, ожидали от встреч президентов двух стран. Владимир Путин и Александр Лукашенко виделись и во время парада в Москве 24 июня, и на торжественных мероприятиях в Ржеве 30 июня. О достигнутых договоренностях неизвестно. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт вчера заявила , что «президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть».