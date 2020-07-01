«Никогда не видела его таким». В суде по видеосвязи показали Тихановского - и он не похож на себя

В Гродно прошел очередной суд над Сергеем Тихановским. Сам блогер сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске, поэтому в суде участвовал по видеосвязи. Увидев кадры с Тихановским, многие не поверили, что это он: человек на видео совсем не похож на блогера, каким белорусы привыкли его видеть. TUT.BY спросил у Светланы Тихановской, узнала ли она своего мужа на кадрах из гродненского суда.
— Это точно Сергей, это его уши — одно ухо немного оттопыренное, руки, его жесты — я их узнаю. Но я в шоке, я сегодня плакала, увидев эти фото. Таким истощенным, таких худым я его никогда не видела. Еще эта стрижка… Он совсем не похож на себя, но это он, — сказала Светлана Тихановская.
По фото кажется, что Сергей Тихановский за месяц, прошедший с его задержания, похудел минимум на 20 кг.
В перерыве перед оглашением приговора Тихановский успел пообщаться с присутствовавшими в зале. На видео из зала суда, опубликованном «Белсат», он сказал, что деньги, которые нашли у него дома, не его — их ему подкинули.
— Ну это [глава КГБ Валерий] Вакульчик подбросил по распоряжению Лукашенко. Это еще все было известно в Гродно, он же заявил в Гродно, что «у них деньги там какие-то» Это сам Лукашенко сказал, только потом подбросили. Если вы посмотрите хронологию, — сказал Тихановский.
Напомним, 13 июня Сергея Тихановского поместили в карцер в СИЗО № 1. 20 июня продлили нахождение в карцере до 26 июня. Светлана Тихановская заявила, что крайне обеспокоена данной ситуацией, и попросила всех поддержать ее супруга. Адвокат Тихановского Виктор Мацкевич рассказывал, что к блогеру применили два взыскания, каждое — по семь суток водворения в карцер. Первое взыскание вынесли, когда он еще находился в обычной камере, за нарушение режима. Второе — когда он уже находился в карцере, за плохую уборку помещения: со слов Тихановского, в камере под трехметровым потолком сотрудники СИЗО обнаружили паутину.
«Дело Тихановского»
Руководителя инициативной группы Светланы Тихановской Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности.
3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов. По информации TUT.BY, обыск длился с трех часов дня до трех часов ночи. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было.
Сергею Тихановскому и еще 10 лицам Следственный комитет предъявил обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси. По «делу Тихановского» в Минске под стражей также содержатся Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Василий Бобровский, Артем Саков и другие.
15 июня в Бресте задержали Александра Кабанова, пресс-секретаря инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской. До этого более 10 членов инициативной группы Светланы Тихановской подверглись преследованию, задержаниям и административному наказанию. Как минимум еще один человек — Олег Бобровский — был задержан 7 июня на подъезде к Комаровке. Двое из всех задержанных получили 15 суток ареста, еще несколько членов группы задерживали, некоторых прямо на пикете, а потом отпускали, выписав штраф за мелкое хулиганство.