«Никогда не видела его таким». В суде по видеосвязи показали Тихановского - и он не похож на себя

Источник материала: Tut.by

В Гродно прошел очередной суд над Сергеем Тихановским . Сам блогер сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске, поэтому в суде участвовал по видеосвязи. Увидев кадры с Тихановским, многие не поверили, что это он: человек на видео совсем не похож на блогера, каким белорусы привыкли его видеть. TUT.BY спросил у Светланы Тихановской, узнала ли она своего мужа на кадрах из гродненского суда.



Сергей Тихановский во время пресс-конференции 20 мая 2020 года. Фото: Сергей Комков, TUT.BY



Сергей Тихановский во время суда в Гродно, 1 июля 2020 года. Фото: Правозащитный центр «Весна»



Сергей Тихановский во время суда в Гродно, 1 июля 2020 года. Фото: «Радыё Свабода»

— Это точно Сергей, это его уши — одно ухо немного оттопыренное, руки, его жесты — я их узнаю. Но я в шоке, я сегодня плакала, увидев эти фото. Таким истощенным, таких худым я его никогда не видела. Еще эта стрижка… Он совсем не похож на себя, но это он, — сказала Светлана Тихановская.

По фото кажется, что Сергей Тихановский за месяц, прошедший с его задержания, похудел минимум на 20 кг.

В перерыве перед оглашением приговора Тихановский успел пообщаться с присутствовавшими в зале. На видео из зала суда, опубликованном «Белсат», он сказал, что деньги, которые нашли у него дома, не его — их ему подкинули.

— Ну это [глава КГБ Валерий] Вакульчик подбросил по распоряжению Лукашенко. Это еще все было известно в Гродно, он же заявил в Гродно, что «у них деньги там какие-то» Это сам Лукашенко сказал, только потом подбросили. Если вы посмотрите хронологию, — сказал Тихановский.

Напомним, 13 июня Сергея Тихановского поместили в карцер в СИЗО № 1. 20 июня продлили нахождение в карцере до 26 июня. Светлана Тихановская заявила , что крайне обеспокоена данной ситуацией, и попросила всех поддержать ее супруга. Адвокат Тихановского Виктор Мацкевич рассказывал , что к блогеру применили два взыскания, каждое — по семь суток водворения в карцер. Первое взыскание вынесли, когда он еще находился в обычной камере, за нарушение режима. Второе — когда он уже находился в карцере, за плохую уборку помещения: со слов Тихановского, в камере под трехметровым потолком сотрудники СИЗО обнаружили паутину.

«Дело Тихановского»

Руководителя инициативной группы Светланы Тихановской Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией , а МВД заявило , что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов . По информации TUT.BY, обыск длился с трех часов дня до трех часов ночи. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и потребовали его освобождения.

Сергею Тихановскому и еще 10 лицам Следственный комитет предъявил обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси. По «делу Тихановского» в Минске под стражей также содержатся Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Василий Бобровский, Артем Саков и другие.

15 июня в Бресте задержали Александра Кабанова, пресс-секретаря инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской. До этого более 10 членов инициативной группы Светланы Тихановской подверглись преследованию, задержаниям и административному наказанию. Как минимум еще один человек — Олег Бобровский — был задержан 7 июня на подъезде к Комаровке. Двое из всех задержанных получили 15 суток ареста, еще несколько членов группы задерживали, некоторых прямо на пикете, а потом отпускали, выписав штраф за мелкое хулиганство.