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Стало известно в чем обвиняют Виктора и Эдуард Бабарико

02.07.2020 16:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стали известны статьи УК, по которым обвиняются Виктор и Эдуард Бабарико. «Список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию» вывешен в Минском городском суде.

Согласно списку, Виктору Бабарико предъявлены обвинения по ч.2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и ч. 2 ст 431 (дача взятки повторно либо в крупном размере) УК РБ.

Эдуард Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК РБ.

(Дополняется)

 
 
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Стали известны статьи УК, по которым обвиняются Виктор и Эдуард Бабарико. «Список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию» вывешен в Минском...
 
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