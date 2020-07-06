Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Изоляция ROCKWOOL Safe'n'Sound стала вдвое толще Сегодня популярная огнеупорная и акустическая изоляция из каменной ваты ROCKWOOL Safe'n'Sound предлагается толщиной 15 сантиметров, и это новая толщина этой изоляции....

Сегодня популярная огнеупорная и акустическая изоляция из каменной ваты ROCKWOOL Safe'n'Sound предлагается толщиной 15 сантиметров, и это новая толщина этой изоляции. Пока в розницу этот разработанный специально для глушения звука и для более быстрой и легкой установки между этажами продукт доступен исключительно в магазинах сети The Home Depot Canada. Ранее для того, чтобы достичь 15-сантиметровой толщины, нужно было установить два 7, 5-сантиметровых слоя изоляции ROCKWOOL Safe'n'Sound.Новый же продукт позволяет как профессиональным подрядчикам, так и домашним мастерам получать максимальную звукоизоляционную и противопожарную защиту при однослойном монтаже на перекрытия, упрощая процесс и сокращая время монтажа.Приступая к разработке нового предложения в нашей линейке ROCKWOOL Safe'n'Sound, мы изучили потребности рынка и отзывы потребителей, говорит канадский маркетинг-менеджер ROCKWOOL North America Ким Фридрих.Новинка улучшает качество обслуживания клиентов, обеспечивая при этом то же множество преимуществ, присущих всем изделиям из каменной ваты ROCKWOOL. Звукопоглощение, огнезащиту, устойчивость к влаге и плесени, а также качество, к ожиданию которого от ROCKWOOL уже давно привыкли наши клиенты.Плотность и ненаправленная структура волокна продукта, о котором идет речь, помогают ему поглощать звук, создавая в помещении более тихое жилое пространство. Выдерживая температуру до 1177 градусов, Safe'n'Sound не является горючим, не выделяет токсичного дыма.И не способствует распространению пламени даже при непосредственном воздействии огня. Изготавливаемая в основном из камня, изоляция Safe'n'Sound имеет сертификат GREENGUARD Gold и способствует формированию более здоровой внутренней среды.www.rockwool.com