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АПК Витебской области: развитие сырьевых зон

Реконструкция старых ферм: экономно и эффективно

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава Администрации Президента провел личный прием граждан в Шарковщинском районе За каждым заводом, производством и предприятием стоят в первую очередь люди и их труд. Слышать каждого и не оставить наедине с проблемами - на это ориентирует всю...

За каждым заводом, производством и предприятием стоят в первую очередь люди и их труд. Слышать каждого и не оставить наедине с проблемами - на это ориентирует всю вертикаль власти Глава государства.В этом году представители Администрации Президента проведут личные приемы граждан во всех районах Беларуси. Это было озвучено во время личного приема главой Администрации Президента в Шарковщинском районе. На встрече местные предприниматели попросили оказать содействие в открытии нового производства по выпуску каркасных домов. По бизнес-плану будет организовано 60 рабочих мест, экспорт составит 90%. А вот житель деревни Столица обратился по вопросу использования электроэнергии для отопления своего дома. Энергетики отказывают, ссылаясь на то, что сети не выдержат нагрузки. Игорь Сергеенко объяснил, что эта проблема характерна для многих регионов Беларуси. Решать ее предстоит комплексно - и это предусмотрено распоряжением «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения», который подписал Президент неделю назад.Также Игорь Сергеенко сегодня ознакомился с деятельностью Глубокского агропромышленного объединения, которое возглавляет молочно-консервный комбинат. Указом Президента полгода назад в Витебской области создано 7 сельскохозяйственных холдингов. Под крылом Глубокского комбината 27 предприятий. Они расположены на территории четырех районов и представляют собой полную цепочку от поля до прилавка. Цель - загрузка перерабатывающих предприятий через развитие собственных сырьевых зон. Так, мощности Глубокского мясокомбината, входящего в агропромышленное объединение, из-за нехватки сырья используются всего на 50%. Но последние полгода цифры растут.В районе ведут модернизацию и двух животноводческих объектов - фермы по откорму скота в деревне Голубичи и молочно-товарного комплекса на полторы тысячи голов - в Квачах. Здесь будет представлен полный цикл производства молока класса экстра. Этим объектам - несколько десятилетий, однако грамотный подход позволяет, не вкладывая огромных средств, получить современные помещения для содержания животных.