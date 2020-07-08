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Работа промышленности и повышение благосостояния людей - в приоритете государства
08.07.2020 22:13 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTРабота белорусского реального сектора в нынешних условиях показала эффективность выбранного курса. Когда многие страны-партнеры приостановили работы конвейеров, наши производства продолжали работать и продавать. В итоге при оживлении рынков ситуация в белорусской экономике контролируема.
Да, немного просели экспортные продажи из-за отсутствия тех же иностранных комплектующих. Но положение было бы совсем другим, если бы станки поставили на паузу, а границы закрыли. И здесь пример - это опыт соседей. Когда убытки исчисляются миллионами.
Работа промышленности и повышение благосостояния людей всегда были и будут в приоритете государства. Один из постоянных вопросов от трудовых коллективов - уровень заработной платы. Как неоднократно говорил наш Президент, ее нужно действительно заработать. И наращивать нужно не только производительность труда и поставки на экспорт, но и снижать себестоимость, повышать качество и тем самым выигрывать конкуренцию. А значит, учитывать и все современные тенденции.
О работе с прибылью и на перспективу - подробнее Антон Малюта.
Развитие предприятий - на особом контроле
Мы в Борисове. Это крупный промышленный город, важный не только для Минской области, а для всей в Беларуси. Таких индустриальных центров в стране несколько. И именно от эффективной работы реального сектора зависит благосостояние людей, которые здесь живут. Как обстоят дела на Борисовском заводе БАТЭ, сегодня изучил премьер-министр Роман Головченко.
БАТЭ известен еще с конца 50-х. Уже тогда внутренний рынок не был приоритетным, стартеры и генераторы для легковой и грузовой техники шли на союзный конвейер. Такую славу 90-е, конечно, подкосили. Восстановиться получилось, тогда пришло время говорить о развитии и работе на экспорт. Для этого решили объединить 11 предприятий в один холдинг. БАТЭ, как управляющая компания - во главе. Все-таки именно за ней - опыт и качество. Как изменилась ситуация, лучше работников не скажет никто.
Есть, конечно, и болевые точки. И пусть автокомпоненты с конвейера сходили без сбоев, но падение продаж прочувствовали все игроки рынка. Да, за рубежом спрос есть. Партнеры все те же - Россия, Украина, Казахстан - неудивительно, в автопарках этих стран белорусская техника прижилась уже давно. Премьер говорит - надо думать наперед. Это, в первую очередь, про европейского потребителя. Для этого нужно повысить эффективность производства. Государство готово подставить плечо.
Качество и дисциплина
Да, кадры решают все. От личности самого руководителя и его требовательности зависит воплощение любого проекта. Но успех бренда - всегда командное дело.
Это важно учитывать в нынешнее время, когда конкуренция и борьба за рынки только растет. Об этом накануне напомнил Президент.
Оршанские предприятия получили особые условия для развития
Большая ставка в наращивании экспорта - на оршанский реальный сектор. Регион - на постоянном контроле руководства страны. Импульс развитию придал указ Президента, документ работает уже полтора года. Особые условия помогли предприятиям выйти из убытков, сохранив при этом трудовые коллективы. Заметно выросло число инвестпроектов - как, например, на заводе Легмаш - это часть холдинга БМЗ. Здесь сегодня побывал вице-премьер Юрий Назаров. Заказов сейчас достаточно, оттого и заработная плата достойная. Средний показатель - больше тысячи рублей.
На Минской обойной фабрике увеличилась производительность труда
А это уже Минск - самый крупный промышленный центр страны. Доходы от производства - около трети от всего столичного бюджета. И в этом вклад не только крупных флагманов.
Обойная фабрика давно перешагнула вековой рубеж. Более половины продукции отправляют за рубеж, но в связи с пандемией традиционные рынки закрылись. Но, как говорят, переживали и не такие времена. После того, как рынок начал понемногу оживать и у людей появилась надежда, увеличилась производительность - выполняют норму 5 дней за 4.
Виктор Кашпей, начальник управления концерна "Беллесбумпром": "Фабрика эта всегда была рентабельна. Может, сложности какие-то возникают, какая-то финансовая зависимость. Потому что эти два месяца - апрель, май - начало спроса на продукцию обойную, к октябрю-ноябрю он начинает падать, товар сезонного спроса. За оставшееся время будут исправлены те недочеты, недоработки, которые сложились".
Развитие предприятий - на особом контроле
Сегодня с работниками фабрики встретился глава комиссии Совета Республики Сергей Рачков. Говорит, одна из задач парламентариев помочь коллективам двигаться вперед. Где-то на законодательном уровне, где-то взглянуть на ситуацию с высоты своего опыта и дать уже готовое решение.
Развитию предприятий по всей стране сегодня - особое внимание государства. Ведь за будущим промышленных гигантов - судьбы сотен тысяч простых людей.
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Работа белорусского реального сектора в нынешних условиях показала эффективность выбранного курса. Когда многие страны-партнеры приостановили работы...
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