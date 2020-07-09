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Адвокаты Бабарико просят изменить меру пресечения на домашний арест с правом общения со штабом и СМИ
09.07.2020 10:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Адвокаты Виктора Бабарико подали ходатайство об изменении ему меры пресечения на домашний арест, сообщил TUT.BY адвокат политика Дмитрий Лаевский.
— Подано ходатайство об изменении меры пресечения на более мягкую: просим домашний арест с правом общения со штабом и СМИ, чтобы исключить препятствия в реализации избирательного права, — сказал Лаевский.
Сейчас Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ.
Ранее защитники Виктора Бабарико
2 июля в Минском городском суде
Согласно списку, Виктору Бабарико предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и ч. 2 ст 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере) УК РБ.
8 июля защитники Виктора Бабарико
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Адвокаты Бабарико просят изменить меру пресечения на домашний арест с правом общения со штабом и СМИ
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