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Адвокаты Бабарико просят изменить меру пресечения на домашний арест с правом общения со штабом и СМИ

09.07.2020 10:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Адвокаты Виктора Бабарико подали ходатайство об изменении ему меры пресечения на домашний арест, сообщил TUT.BY адвокат политика Дмитрий Лаевский.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Подано ходатайство об изменении меры пресечения на более мягкую: просим домашний арест с правом общения со штабом и СМИ, чтобы исключить препятствия в реализации избирательного права, — сказал Лаевский.

Сейчас Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ.

Ранее защитники Виктора Бабарико подали жалобу на имя генерального прокурора на постановление о привлечении их подзащитного в качестве обвиняемого. По их мнению, неопределенность выдвинутых человеку претензий позволяет усомниться в том, «имелись ли для них основания в принципе». До этого Минский городской суд отклонил жалобы адвокатов Бабарико на заключение под стражу.

2 июля в Минском городском суде был вывешен «Список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию», из которого общественности и журналистам стали известны статьи Уголовного кодекса, по которым обвиняются Виктор и Эдуард Бабарико.

Согласно списку, Виктору Бабарико предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и ч. 2 ст 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере) УК РБ.

8 июля защитники Виктора Бабарико обжаловали генеральному прокурору проведение двух следственных действий, состоявшихся 7 и 8 июля.

 
 
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Сейчас Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ. Ранее защитники претендента в президенты подали жалобу на имя генерального прокурора на постановление о привлечении...
 
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