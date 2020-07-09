На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с $61.700 - обзор

В деревне Чертяж разыгрывается сразу два участка с недостроенными и незаконсервированными домами. Оба земельных надела выделены в квартале новой коттеджной застройки, из коммуникаций здесь есть электричество и газ, подъезды организованы по гравийке.

Участок №303 находится на улице Светлой. Большинство соседей уже построились, рядом много домов высокой стадии строительства. Сам участок достаточно ровный, заросший травой и кустарником. Из того, что успел построить бывший собственник: железобетонный фундамент площадью 54 кв.м и цокольный этаж (стены – железобетонные, перекрытия – плиты железобетонные, полы – бетонные, двери – деревянные). Готовность строения – 10%.