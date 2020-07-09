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На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с $61.700 - обзор

09.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

7 августа с аукциона разыграют участки с незавершенными домами. Всего на торги выставлено 6 лотов по стартовым ценам от $3,2 тыс. до $61,7 тыс. В обзоре – актуальные фотографии и информация по каждому из них.

Все участки на карте

д. Чертяж, участок №303 (Лот №1)

На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор

В деревне Чертяж разыгрывается сразу два участка с недостроенными и незаконсервированными домами. Оба земельных надела выделены в квартале новой коттеджной застройки, из коммуникаций здесь есть электричество и газ, подъезды организованы по гравийке.

Участок №303 находится на улице Светлой. Большинство соседей уже построились, рядом много домов высокой стадии строительства. Сам участок достаточно ровный, заросший травой и кустарником. Из того, что успел построить бывший собственник: железобетонный фундамент площадью 54 кв.м и цокольный этаж (стены – железобетонные, перекрытия – плиты железобетонные, полы – бетонные, двери – деревянные). Готовность строения – 10%.

На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор

Площадь участка — 12,81 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 58.110 (в том числе Br 13.110 за постройку)

Координаты участка: 54°01'48.8"N 27°38'57.1"E;

Расстояние до МКАД: 13 км.

д. Чертяж, участок №359 (Лот №2)

На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор

Второй вакантный участок находится на окраине застройки у леса на улице Еловой. Здесь также есть возможность подключить газ и электричество, подъезд – гравийка. На сегодня сосед есть только справа, участок слева пока пустует. Площадка холмистая, заросшая молодыми деревьями. На территории возведен железобетонный фундамент общей площадью 155 кв.м. Готовность строения оценена в 12%.

На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор

Площадь участка — 13,41 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 53.336 (в том числе Br 8336 за постройку)

Координаты участка: 54°01'39.3"N 27°39'20.9"E;

Расстояние до МКАД: 13 км.

д. Слобода, 25Б (Лот №3)

На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор

15 соток земли с незавершенным домом продаются и в деревне Слобода, что находится возле МКАД-2. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ, подъезд – гравийка. Вокруг в основном жилые дома, рядом сельхозугодия и лес. Участок выделен на возвышенности, поэтому с территории открывается хороший вид на местные красоты. Что касается постройки, то бывший владелец успел немного, готовность объекта – 10%. Из того, что сделано – бетонный фундамент площадью 83 квадратных метра.

На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор

Площадь участка — 15,68 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 15.316 (в том числе Br 3316 за постройку)

Координаты участка: 54°03'19.2"N 27°19'57.9"E;

Расстояние до МКАД: 18 км.

аг. Хатежино, участок №432 (Лот №4)

На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор

В Хатежино продается участок порядка 14 соток с бетонным фундаментом площадью 120 «квадратов». Готовность объекта – 12%. В остальном участок достаточно стандартный – площадка с большего ровная, но сильно заросшая кустарником и деревьями. Почти до самого земельного надела ведет асфальтированная дорога, подъезд – гравийка. Из коммуникаций вблизи виднеется только электричество. Рядом – жилые и строящиеся дома.

На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор

Площадь участка — 13,78 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 57.037 (в том числе Br 19.037 за постройку)

Координаты участка: 53°54'10.5"N 27°18'20.4"E;

Расстояние до МКАД: 8 км.

д. Шершуны (Лот №5)

На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор

Интересный участок продается в деревне Шершуны. Площадка выделена на пустыре с противоположной стороны дороги от основной части деревни, пока соседей рядом нет. Из коммуникаций здесь заявлено только электричество, подъезд - гравийка. Площадка холмистая, находится в низине от уровня проезжей части, за ней небольшой луг и лес. На участке начато строительство дома, реализован свайный железобетонный фундамент площадью 150 кв.м. Готовность строения – 6%. Цена лота — Br 7866 (в том числе Br 3966 за постройку).

На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор

Площадь участка — 14,89 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 7866 (в том числе Br 3966 за постройку)

Координаты участка: 54°09'49.2"N 27°20'36.4"E;

Расстояние до МКАД: 30 км.

д. Прилукская Слобода, участок №202 (Лот №6)

На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор

Участок №202 в Прилукской Слободе – самый дорогой лот предстоящего аукциона. Торги за 15,5 сотки земли с «недостроем» в 4,5 км от МКАД начнутся со 150 тыс. рублей ($ 61,7 тыс.). В том числе 91 тыс. рублей «потянуло» строение. Бывший владелец возвел здесь фундамент из железобетонных блоков площадью 296 кв.м. Также построен подвал дома: стены и перегородки – из железобетонных блоков, перекрытия – железобетонные плиты.

Площадь участка – 15,47 сотки, есть возможность подключиться к газу и электричеству. По соседству преимущественно жилые дома. Подъезд – гравийка.

На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с .700 - обзор

 
 
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7 августа с аукциона разыграют участки с незавершенными домами. Всего на торги выставлено 6 лотов по стартовым ценам от $3,2 тыс. до $61,7 тыс. В обзоре – актуальные...
 
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