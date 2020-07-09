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На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с $61.700 - обзор
09.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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В деревне Чертяж разыгрывается сразу два участка с недостроенными и незаконсервированными домами. Оба земельных надела выделены в квартале новой коттеджной застройки, из коммуникаций здесь есть электричество и газ, подъезды организованы по гравийке.
Участок №303 находится на улице Светлой. Большинство соседей уже построились, рядом много домов высокой стадии строительства. Сам участок достаточно ровный, заросший травой и кустарником. Из того, что успел построить бывший собственник: железобетонный фундамент площадью 54 кв.м и цокольный этаж (стены – железобетонные, перекрытия – плиты железобетонные, полы – бетонные, двери – деревянные). Готовность строения – 10%.
Второй вакантный участок находится на окраине застройки у леса на улице Еловой. Здесь также есть возможность подключить газ и электричество, подъезд – гравийка. На сегодня сосед есть только справа, участок слева пока пустует. Площадка холмистая, заросшая молодыми деревьями. На территории возведен железобетонный фундамент общей площадью 155 кв.м. Готовность строения оценена в 12%.
15 соток земли с незавершенным домом продаются и в деревне Слобода, что находится возле МКАД-2. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ, подъезд – гравийка. Вокруг в основном жилые дома, рядом сельхозугодия и лес. Участок выделен на возвышенности, поэтому с территории открывается хороший вид на местные красоты. Что касается постройки, то бывший владелец успел немного, готовность объекта – 10%. Из того, что сделано – бетонный фундамент площадью 83 квадратных метра.
В Хатежино продается участок порядка 14 соток с бетонным фундаментом площадью 120 «квадратов». Готовность объекта – 12%. В остальном участок достаточно стандартный – площадка с большего ровная, но сильно заросшая кустарником и деревьями. Почти до самого земельного надела ведет асфальтированная дорога, подъезд – гравийка. Из коммуникаций вблизи виднеется только электричество. Рядом – жилые и строящиеся дома.
Интересный участок продается в деревне Шершуны. Площадка выделена на пустыре с противоположной стороны дороги от основной части деревни, пока соседей рядом нет. Из коммуникаций здесь заявлено только электричество, подъезд - гравийка. Площадка холмистая, находится в низине от уровня проезжей части, за ней небольшой луг и лес. На участке начато строительство дома, реализован свайный железобетонный фундамент площадью 150 кв.м. Готовность строения – 6%. Цена лота — Br 7866 (в том числе Br 3966 за постройку).
Участок №202 в Прилукской Слободе – самый дорогой лот предстоящего аукциона. Торги за 15,5 сотки земли с «недостроем» в 4,5 км от МКАД начнутся со 150 тыс. рублей ($ 61,7 тыс.). В том числе 91 тыс. рублей «потянуло» строение. Бывший владелец возвел здесь фундамент из железобетонных блоков площадью 296 кв.м. Также построен подвал дома: стены и перегородки – из железобетонных блоков, перекрытия – железобетонные плиты.
Площадь участка – 15,47 сотки, есть возможность подключиться к газу и электричеству. По соседству преимущественно жилые дома. Подъезд – гравийка.
Площадь участка — 15,47 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 150.300 (в том числе Br 91.100 за постройку)
Координаты участка: 53°49'07.3"N 27°28'20.8"E;
Расстояние до МКАД: 4,5 км.
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