Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2020 года

Для начала лета обычным является рост активности на рынке столичной аренды жилья. Но 2020 год продолжает удивлять и остаётся непохожим на своих предшественников. Количество свободных квартир, которое в это время года всегда снижалось, растёт пятый месяц подряд. За июнь общее предложение увеличилось на 6.6 %, достигнув своего максимального уровня за всю историю наблюдений.

Сильнее всего в июне вырос выбор 3-комнатных квартир (+12.1%).