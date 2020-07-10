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Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2020 года

11.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Для начала лета обычным является рост активности на рынке столичной аренды жилья. Но 2020 год продолжает удивлять и остаётся непохожим на своих предшественников. Количество свободных квартир, которое в это время года всегда снижалось, растёт пятый месяц подряд. За июнь общее предложение увеличилось на 6.6 %, достигнув своего максимального уровня за всю историю наблюдений.

Сильнее всего в июне вырос выбор 3-комнатных квартир (+12.1%).

В прошлые годы июньский спрос на аренду жилья всегда можно было назвать высоким, но на этот раз активность по поиску съёмного жилья в Минске выросла за месяц лишь на 2 %. По сравнению с июнем 2019 года спрос на аренду квартир в Минске оказался ниже на 20.3 %.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2020 года

Снижение цен на наиболее популярные типы квартир остановилось, «трешки» продолжили дешеветь.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

* 1-комнатные квартиры — $ 270 (рост на 0.4 %);

* 2-комнатные квартиры — $ 344 (без изменений);

* 3-комнатные квартиры — $ 438 (снижение на 1.6 %).

Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2020 года

Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:


Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2020 года

Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2020 года

Инвестиционная привлекательность аренды немного выросла, что было обусловлено снижением цен на квартиры в Минске. За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду поднялась на 0.12 процентных пункта. Максимальная доходность валютных депозитов за тот же период осталась неизменной.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2020 года

 
Теги: Минск
 
 
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Впервые за последние годы приход лета не был ознаменован повышением цен на аренду квартир в Минске.
 
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