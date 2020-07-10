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Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2020 года
11.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Для начала лета обычным является рост активности на рынке столичной аренды жилья. Но 2020 год продолжает удивлять и остаётся непохожим на своих предшественников. Количество свободных квартир, которое в это время года всегда снижалось, растёт пятый месяц подряд. За июнь общее предложение увеличилось на 6.6 %, достигнув своего максимального уровня за всю историю наблюдений.
Сильнее всего в июне вырос выбор 3-комнатных квартир (+12.1%).
В прошлые годы июньский спрос на аренду жилья всегда можно было назвать высоким, но на этот раз активность по поиску
Снижение цен на наиболее популярные типы квартир остановилось, «трешки» продолжили дешеветь.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
* 1-комнатные квартиры — $ 270 (рост на 0.4 %);
* 2-комнатные квартиры — $ 344 (без изменений);
* 3-комнатные квартиры — $ 438 (снижение на 1.6 %).
Инвестиционная привлекательность аренды немного выросла, что было обусловлено снижением
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Впервые за последние годы приход лета не был ознаменован повышением цен на аренду квартир в Минске.
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