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На семейный капитал в Беларуси открыто более 85,5 тыс. депозитных счетов

10.07.2020 08:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Депозиты на семейный капитал в Беларуси на начало июля открыты для более чем 85,5 тысяч многодетных семей. По программе "Семейный капитал" 2020-2024 годов открыто свыше 3,5 тысяч депозитных счетов на сумму чуть более 82-х миллионов рублей. Размер семейного капитала составляет 22,5 тысячи. Обратиться за назначением выплаты нужно в течение 6 месяцев со дня рождения, усыновления или удочерения третьего или последующих детей. (Как отметили в Министерстве труда, уже подано почти 18 тысяч заявлений). Напомним, программа семейного капитала была продлена указом Президента, в котором определено, что сумма с начала этого года будет назначаться в белорусских рублях (ранее выплаты осуществлялись в долларах). Кроме этого, начиная с 2021 года, размер семейного капитала ежегодно будет индексироваться.  
 
 
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Депозиты на семейный капитал в Беларуси на начало июля открыты для более чем 85,5 тысяч многодетных семей. По программе "Семейный капитал" 2020-2024 годов открыто свыше 3,5...
 
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