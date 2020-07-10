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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На семейный капитал в Беларуси открыто более 85,5 тыс. депозитных счетов Депозиты на семейный капитал в Беларуси на начало июля открыты для более чем 85,5 тысяч многодетных семей. По программе "Семейный капитал" 2020-2024 годов открыто свыше 3,5...

Депозиты на семейный капитал в Беларуси на начало июля открыты для более чем 85,5 тысяч многодетных семей. По программе "Семейный капитал" 2020-2024 годов открыто свыше 3,5 тысяч депозитных счетов на сумму чуть более 82-х миллионов рублей. Размер семейного капитала составляет 22,5 тысячи. Обратиться за назначением выплаты нужно в течение 6 месяцев со дня рождения, усыновления или удочерения третьего или последующих детей. (Как отметили в Министерстве труда, уже подано почти 18 тысяч заявлений). Напомним, программа семейного капитала была продлена указом Президента, в котором определено, что сумма с начала этого года будет назначаться в белорусских рублях (ранее выплаты осуществлялись в долларах). Кроме этого, начиная с 2021 года, размер семейного капитала ежегодно будет индексироваться.