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Курсы валют. Российский рубль подорожал
10.07.2020 08:38 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа прошедших накануне торгах доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал. И на это утро доллар - 2 рубля 43 копейки, евро - 2 рубля 75 копеек и 3 рубля 43 копейки стоят 100 российских.
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На прошедших накануне торгах доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал. И на это утро доллар - 2 рубля 43 копейки, евро - 2 рубля 75 копеек и 3 рубля 43...
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