|
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
16.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Согласно нашим
Брест: квартира с собственным подвалом за 16 тысяч долларов
Самые недорогие «однушки» в городе, недавно отметившем свое 1000-летие, чаще всего можно встретить в микрорайоне Дубровка, который когда-то был деревней, а теперь относится к Ленинскому району Бреста.
Например, прямо сейчас здесь за 16,5 тысячи долларов можно приобрести однокомнатную квартиру на втором этаже пятиэтажного дома. Площадь квартиры – небольшая: всего 20,5 «квадрата». При этом, тут есть кухня, совмещенный санузел, стеклопакеты и собственный подвал.
В
К слову, найденный нами вариант полностью соответствует средней стоимости квадратного метра в приграничном Бресте – на данный момент она составляет порядка 800 долларов.
Витебск: квартира со спешащим владельцем и отличным ремонтом за 12 тысяч долларов
Стоимость квартир в городе Марка Шагала и «Славянского базара» за последние месяцы также чуть-чуть снизилась. Что касается средней цены за квадратный метр, то она составляет порядка 630 долларов.
Изучая базу объявлений о продаже квартир в Витебске, мы обратили внимание на однокомнатную квартиру в высотном доме по улице Строителей. Здесь, на 10-м этаже (всего их 14) за 12 тысяч долларов продается современная однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров.
Автор
Гомель: квартира рядом с озером за 11 тысяч долларов
В городе с самым жарким летом в стране (на Соже – отличные песчаные пляжи) в данный момент продается однокомнатная квартира стоимостью 11,5 тысячи долларов. За эту сумму тут можно приобрести небольшую квартиру площадью 22 «квадрата» на втором этаже девятиэтажного дома на проспекте Космонавтов.
Как рассказывается в
Напомним, что средняя цена квадратного метра в Гомеле не превышает 630 долларов.
Гродно: «бабушкина» квартира с «гениальным» унитазом за 21 тысячу долларов
Королевский Гродно в отсутствие туристов готов предложить потенциальному покупателю сотни разнообразных вариантов. Если говорить о цене, то, в отличие от других областных центров, в Гродно она продолжает расти, несмотря ни на что: на сегодняшний день метр тут стоит в среднем 740 долларов.
Супердешевых квартир в Гродно нет. Из того, что нам удалось найти – однокомнатная квартира на площади Советских пограничников за 21,9 тысячи долларов.
Автор
Стоит отметить, что квартира располагается на первом этаже четырехэтажного дома. Ее площадь составляет 29 «квадратов». С фасадной стороны дома размещен ряд магазинов, к боковой стене прилегает круглосуточная аптека. Кроме того, рядом с домом находятся детский сад, мини-рынок, кинотеатр, супермаркет и больница скорой медицинской помощи.
Могилев: квартира-малышка за 8 тысяч долларов
Самую дешевую, но при этом и самую крохотную квартиру нам удалось найти в Могилеве. В этом областном центре в настоящий момент продается «однушка» за 8,5 тысячи долларов. Находится квартира в пятиэтажном доме малосемейного типа. Жильцы здесь живут блоками по 4 квартиры. При этом, в отличие от общежития, здесь в каждой квартире имеется свой туалет и умывальник. А вот кухня и душ – общие на блок. Площадь квартиры-«малютки», которая находится на улице Лазаренко, всего 12 квадратных метров.
В
Что касается общей ситуации в Могилеве, то квадратный метр жилья здесь стоит 640 долларов.
Фото: база Realt.by
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно нашим мониторингам, квартиры почти во всех областных центрах страны за последние месяцы потеряли 1-2% стоимости. Мы решили проверить, сколько сегодня...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)