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Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч

16.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Согласно нашим мониторингам, квартиры почти во всех областных центрах страны за последние месяцы потеряли 1-2% стоимости. Мы решили проверить, сколько сегодня стоит квартира «не в Минске», и обнаружили в нашей базе варианты, которые удивляют своей невысокой стоимостью настолько, что невольно задумываешься о переезде из столицы.

Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч

Брест: квартира с собственным подвалом за 16 тысяч долларов

Самые недорогие «однушки» в городе, недавно отметившем свое 1000-летие, чаще всего можно встретить в микрорайоне Дубровка, который когда-то был деревней, а теперь относится к Ленинскому району Бреста.

Например, прямо сейчас здесь за 16,5 тысячи долларов можно приобрести однокомнатную квартиру на втором этаже пятиэтажного дома. Площадь квартиры – небольшая: всего 20,5 «квадрата». При этом, тут есть кухня, совмещенный санузел, стеклопакеты и собственный подвал.

Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч

В объявлении отмечается, что в квартире установлены межкомнатные двери МДФ, на полу – ламинат и линолеум, на стенах – декоративная покраска, в санузле – современная плитка.

К слову, найденный нами вариант полностью соответствует средней стоимости квадратного метра в приграничном Бресте – на данный момент она составляет порядка 800 долларов.

Витебск: квартира со спешащим владельцем и отличным ремонтом за 12 тысяч долларов

Стоимость квартир в городе Марка Шагала и «Славянского базара» за последние месяцы также чуть-чуть снизилась. Что касается средней цены за квадратный метр, то она составляет порядка 630 долларов.

Изучая базу объявлений о продаже квартир в Витебске, мы обратили внимание на однокомнатную квартиру в высотном доме по улице Строителей. Здесь, на 10-м этаже (всего их 14) за 12 тысяч долларов продается современная однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров.

Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч

Автор объявления говорит, что квартира находится в центре города и готова к проживанию: «близко вся инфраструктура, торговые центры, рынок, магазин «Корона», боулинг в этом же доме». Что касается необычно низкой цены, то хозяин уточняет, что «это из-за срочности».

Гомель: квартира рядом с озером за 11 тысяч долларов

В городе с самым жарким летом в стране (на Соже – отличные песчаные пляжи) в данный момент продается однокомнатная квартира стоимостью 11,5 тысячи долларов. За эту сумму тут можно приобрести небольшую квартиру площадью 22 «квадрата» на втором этаже девятиэтажного дома на проспекте Космонавтов.

Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч

Как рассказывается в объявлении, рядом с домом находится озеро, магазины и остановки общественного транспорта. Отмечается, что дом – кирпичный, квартира – без балкона, входная дверь – металлическая, все окна – ПВХ, новая газовая плита, счетчики на воду и газ.

Напомним, что средняя цена квадратного метра в Гомеле не превышает 630 долларов.

Гродно: «бабушкина» квартира с «гениальным» унитазом за 21 тысячу долларов

Королевский Гродно в отсутствие туристов готов предложить потенциальному покупателю сотни разнообразных вариантов. Если говорить о цене, то, в отличие от других областных центров, в Гродно она продолжает расти, несмотря ни на что: на сегодняшний день метр тут стоит в среднем 740 долларов.

Супердешевых квартир в Гродно нет. Из того, что нам удалось найти – однокомнатная квартира на площади Советских пограничников за 21,9 тысячи долларов.

Автор объявления описывает квартиру максимально сочно: «Именно в такую квартиру вы прибегали в детстве после школы к бабушке: деревянные, крашенные коричневой краской полы, в прихожей и комнате обои «под ситец», кухня на высоту роста покрашена зеленой масляной краской, выше – побелка. На кухне стоит газовая плита и газовый котел, оба ровесники дома. Потому, что советское – значит отличное. Санузел также покрашен масляной краской, но – синей. Советский инженерный гений разместил в нем унитаз с верхним расположением сливного бачка из экологически чистого чугуна. Большая высота водяного столба позволяет эффективно использовать меньшее количество жидкости по прямому назначению, что обязательно должны оценить сторонники экологии и просто умеющие считать деньги люди». 

Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч

Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч

Стоит отметить, что квартира располагается на первом этаже четырехэтажного дома. Ее площадь составляет 29 «квадратов». С фасадной стороны дома размещен ряд магазинов, к боковой стене прилегает круглосуточная аптека. Кроме того, рядом с домом находятся детский сад, мини-рынок, кинотеатр, супермаркет и больница скорой медицинской помощи.

Могилев: квартира-малышка за 8 тысяч долларов

Самую дешевую, но при этом и самую крохотную квартиру нам удалось найти в Могилеве. В этом областном центре в настоящий момент продается «однушка» за 8,5 тысячи долларов. Находится квартира в пятиэтажном доме малосемейного типа. Жильцы здесь живут блоками по 4 квартиры. При этом, в отличие от общежития, здесь в каждой квартире имеется свой туалет и умывальник. А вот кухня и душ – общие на блок. Площадь квартиры-«малютки», которая находится на улице Лазаренко, всего 12 квадратных метров. 

Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч
Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч

В объявлении говорится, что квартира находится "в обычном жилом состоянии", готова к проживанию, в ней установлено окно ПВХ. Также подчеркивается отличное месторасположение дома: в шаговой доступности – продуктовые магазины, школа и детские сады, кафе, остановка общественного транспорта с хорошим транспортным сообщением.

Что касается общей ситуации в Могилеве, то квадратный метр жилья здесь стоит 640 долларов.

Фото: база Realt.by

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Согласно нашим мониторингам, квартиры почти во всех областных центрах страны за последние месяцы потеряли 1-2% стоимости. Мы решили проверить, сколько сегодня...
 
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