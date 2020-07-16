Самые недорогие «однушки». Квартиры в областных центрах Беларуси стоимостью от $ 8 тысяч

Источник материала: realt.by

Согласно нашим мониторингам , квартиры почти во всех областных центрах страны за последние месяцы потеряли 1-2% стоимости. Мы решили проверить, сколько сегодня стоит квартира «не в Минске», и обнаружили в нашей базе варианты, которые удивляют своей невысокой стоимостью настолько, что невольно задумываешься о переезде из столицы.



Брест: квартира с собственным подвалом за 16 тысяч долларов Самые недорогие «однушки» в городе, недавно отметившем свое 1000-летие, чаще всего можно встретить в микрорайоне Дубровка, который когда-то был деревней, а теперь относится к Ленинскому району Бреста. Например, прямо сейчас здесь за 16,5 тысячи долларов можно приобрести однокомнатную квартиру на втором этаже пятиэтажного дома. Площадь квартиры – небольшая: всего 20,5 «квадрата». При этом, тут есть кухня, совмещенный санузел, стеклопакеты и собственный подвал.

В объявлении отмечается, что в квартире установлены межкомнатные двери МДФ, на полу – ламинат и линолеум, на стенах – декоративная покраска, в санузле – современная плитка. К слову, найденный нами вариант полностью соответствует средней стоимости квадратного метра в приграничном Бресте – на данный момент она составляет порядка 800 долларов. Витебск: квартира со спешащим владельцем и отличным ремонтом за 12 тысяч долларов Стоимость квартир в городе Марка Шагала и «Славянского базара» за последние месяцы также чуть-чуть снизилась. Что касается средней цены за квадратный метр, то она составляет порядка 630 долларов. Изучая базу объявлений о продаже квартир в Витебске, мы обратили внимание на однокомнатную квартиру в высотном доме по улице Строителей. Здесь, на 10-м этаже (всего их 14) за 12 тысяч долларов продается современная однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров.

Автор объявления говорит, что квартира находится в центре города и готова к проживанию: «близко вся инфраструктура, торговые центры, рынок, магазин «Корона», боулинг в этом же доме». Что касается необычно низкой цены, то хозяин уточняет, что «это из-за срочности». Гомель: квартира рядом с озером за 11 тысяч долларов В городе с самым жарким летом в стране (на Соже – отличные песчаные пляжи) в данный момент продается однокомнатная квартира стоимостью 11,5 тысячи долларов. За эту сумму тут можно приобрести небольшую квартиру площадью 22 «квадрата» на втором этаже девятиэтажного дома на проспекте Космонавтов.

Как рассказывается в объявлении , рядом с домом находится озеро, магазины и остановки общественного транспорта. Отмечается, что дом – кирпичный, квартира – без балкона, входная дверь – металлическая, все окна – ПВХ, новая газовая плита, счетчики на воду и газ. Напомним, что средняя цена квадратного метра в Гомеле не превышает 630 долларов. Гродно: «бабушкина» квартира с «гениальным» унитазом за 21 тысячу долларов Королевский Гродно в отсутствие туристов готов предложить потенциальному покупателю сотни разнообразных вариантов. Если говорить о цене, то, в отличие от других областных центров, в Гродно она продолжает расти, несмотря ни на что: на сегодняшний день метр тут стоит в среднем 740 долларов. Супердешевых квартир в Гродно нет. Из того, что нам удалось найти – однокомнатная квартира на площади Советских пограничников за 21,9 тысячи долларов. Автор объявления описывает квартиру максимально сочно: «Именно в такую квартиру вы прибегали в детстве после школы к бабушке: деревянные, крашенные коричневой краской полы, в прихожей и комнате обои «под ситец», кухня на высоту роста покрашена зеленой масляной краской, выше – побелка. На кухне стоит газовая плита и газовый котел, оба ровесники дома. Потому, что советское – значит отличное. Санузел также покрашен масляной краской, но – синей. Советский инженерный гений разместил в нем унитаз с верхним расположением сливного бачка из экологически чистого чугуна. Большая высота водяного столба позволяет эффективно использовать меньшее количество жидкости по прямому назначению, что обязательно должны оценить сторонники экологии и просто умеющие считать деньги люди».

Стоит отметить, что квартира располагается на первом этаже четырехэтажного дома. Ее площадь составляет 29 «квадратов». С фасадной стороны дома размещен ряд магазинов, к боковой стене прилегает круглосуточная аптека. Кроме того, рядом с домом находятся детский сад, мини-рынок, кинотеатр, супермаркет и больница скорой медицинской помощи. Могилев: квартира-малышка за 8 тысяч долларов Самую дешевую, но при этом и самую крохотную квартиру нам удалось найти в Могилеве. В этом областном центре в настоящий момент продается «однушка» за 8,5 тысячи долларов. Находится квартира в пятиэтажном доме малосемейного типа. Жильцы здесь живут блоками по 4 квартиры. При этом, в отличие от общежития, здесь в каждой квартире имеется свой туалет и умывальник. А вот кухня и душ – общие на блок. Площадь квартиры-«малютки», которая находится на улице Лазаренко, всего 12 квадратных метров.

В объявлении говорится, что квартира находится "в обычном жилом состоянии", готова к проживанию, в ней установлено окно ПВХ. Также подчеркивается отличное месторасположение дома: в шаговой доступности – продуктовые магазины, школа и детские сады, кафе, остановка общественного транспорта с хорошим транспортным сообщением. Что касается общей ситуации в Могилеве, то квадратный метр жилья здесь стоит 640 долларов. Фото: база Realt.by Читайте также: Самые дешевые в Минске. Обзор однокомнатных квартир до $40 тысяч