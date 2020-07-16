|
От $ 1150 за кв.м. “Айрон” выставил на продажу квартиры в ЖК «Минский квартал»
16.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
15 июля в газете «Минский курьер» вышла проектная декларация о продаже квартир в доме №2 (2-я очередь строительства) жилого комплекса «Минский квартал». Застройщик – ОДО «Айрон». Размещается комплекс в границах ул. Грушевскаой - пер. 1-го Железнодорожного - ул. Разинской - пер. Разинского - пер.Зенитного. Цена «квадрата» в новостройке стартует от $ 1150.
О доме
Строительство жилого дома №2 началось в июне 2020 года, а сдать объект в эксплуатацию планируется в апреле 2023 года. Новостройка рассчитана на 208 квартир (одно-, двух- и трехкомнатных) площадью от 26 до 72 квадратных метров. В доме 17 этажей и три подъезда. Конструктивная схема здания - каркас. Наружные стены выполнены из железобетонных однослойных панелей с утеплением. Внутренние стены, внутриквартирные перегородки - из силикатных блоков.
В квартирах свободная планировка, сдаются – под отделку. В помещениях будет стяжка пола и штукатурка стен, разводка электрики с установкой розеток и выключателей, подводка оптоволокна, счетчики воды и электроэнергии. На окнах и лоджии – двухкамерные стеклопакеты ПВХ, из сантехпосуды – унитаз. Высота потолков в квартирах – 2,5 метра. Из “фишек” – некоторые из квартир продаются с кладовыми, которые расположены в цоколе дома.
Цены
В доме не выделено помещений для “очередников”, все
Сегодня на продажу выставлены квартиры по цене от $ 1150 за «квадрат».
Стоимость 1 кв.м при 100% единовременной оплате (оплата в течение 3 банковских дней) и при условии привлечения кредита банка (собственное участие оплата в течение 3 банковских дней, кредитные средства - в согласованные с банком сроки) сумма белорусских рублей, эквивалентная:
Стоимость при оплате в рассрочку до декабря 2021 года (первоначальный платеж 30%, оставшаяся сумма делится равными частями ежемесячно до конца рассрочки) сумма белорусских рублей, эквивалентная:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 июля в газете «Минский курьер» вышла проектная декларация о продаже квартир в доме №2 (2-я очередь строительства) жилого комплекса «Минский квартал». Застройщик...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)