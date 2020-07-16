От $ 1150 за кв.м. “Айрон” выставил на продажу квартиры в ЖК «Минский квартал»

О доме

Строительство жилого дома №2 началось в июне 2020 года, а сдать объект в эксплуатацию планируется в апреле 2023 года. Новостройка рассчитана на 208 квартир (одно-, двух- и трехкомнатных) площадью от 26 до 72 квадратных метров. В доме 17 этажей и три подъезда. Конструктивная схема здания - каркас. Наружные стены выполнены из железобетонных однослойных панелей с утеплением. Внутренние стены, внутриквартирные перегородки - из силикатных блоков.

В квартирах свободная планировка, сдаются – под отделку. В помещениях будет стяжка пола и штукатурка стен, разводка электрики с установкой розеток и выключателей, подводка оптоволокна, счетчики воды и электроэнергии. На окнах и лоджии – двухкамерные стеклопакеты ПВХ, из сантехпосуды – унитаз. Высота потолков в квартирах – 2,5 метра. Из “фишек” – некоторые из квартир продаются с кладовыми, которые расположены в цоколе дома.