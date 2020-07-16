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От $ 1150 за кв.м. “Айрон” выставил на продажу квартиры в ЖК «Минский квартал»

16.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

15 июля в газете «Минский курьер» вышла проектная декларация о продаже квартир в доме №2 (2-я очередь строительства) жилого комплекса «Минский квартал». Застройщик – ОДО «Айрон». Размещается комплекс в границах ул. Грушевскаой - пер. 1-го Железнодорожного - ул. Разинской - пер. Разинского - пер.Зенитного. Цена «квадрата» в новостройке стартует от $ 1150.

От $ 1150 за кв.м. “Айрон” выставил на продажу квартиры в ЖК «Минский квартал»

О доме

Строительство жилого дома №2 началось в июне 2020 года, а сдать объект в эксплуатацию планируется в апреле 2023 года. Новостройка рассчитана на 208 квартир (одно-, двух- и трехкомнатных) площадью от 26 до 72 квадратных метров. В доме 17 этажей и три подъезда. Конструктивная схема здания - каркас. Наружные стены выполнены из железобетонных однослойных панелей с утеплением. Внутренние стены, внутриквартирные перегородки - из силикатных блоков.

В квартирах свободная планировка, сдаются – под отделку. В помещениях будет стяжка пола и штукатурка стен, разводка электрики с установкой розеток и выключателей, подводка оптоволокна, счетчики воды и электроэнергии. На окнах и лоджии – двухкамерные стеклопакеты ПВХ, из сантехпосуды – унитаз. Высота потолков в квартирах – 2,5 метра. Из “фишек” – некоторые из квартир продаются с кладовыми, которые расположены в цоколе дома.

От $ 1150 за кв.м. “Айрон” выставил на продажу квартиры в ЖК «Минский квартал»
-1 ЭТАЖ КЛАДОВЫЕ
От $ 1150 за кв.м. “Айрон” выставил на продажу квартиры в ЖК «Минский квартал»
2-10 ЭТАЖИ
От $ 1150 за кв.м. “Айрон” выставил на продажу квартиры в ЖК «Минский квартал»
11-17 ЭТАЖИ

На первых этажах комплекса запроектированы нежилые помещения административно-общественного назначения с отдельными входами. В пристроенной части здания откроют магазин самообслуживания.

От $ 1150 за кв.м. “Айрон” выставил на продажу квартиры в ЖК «Минский квартал»

Цены

В доме не выделено помещений для “очередников”, все квартиры в новостройке реализуются долевым путем. Оплатить жилье можно единовременно или в рассрочку до декабря 2021 года.

Сегодня на продажу выставлены квартиры по цене от $ 1150 за «квадрат».

Стоимость 1 кв.м при 100% единовременной оплате (оплата в течение 3 банковских дней)  и при условии привлечения кредита банка (собственное участие оплата в течение 3 банковских дней, кредитные средства - в согласованные с банком сроки) сумма белорусских рублей, эквивалентная:

  • 1- комнатные квартиры 26,4 кв.м - $ 1550;
  • 1-комнатные квартиры 41-43 кв.м - $ 1350; 
  • 2-комнатные квартиры 42-43 кв.м - $ 1400;
  • 3-комнатные квартиры 70-72 кв.м - $ 1150 (с помещением кладовой - $ 1180).

Стоимость при оплате в рассрочку до декабря 2021 года (первоначальный платеж 30%, оставшаяся сумма делится равными частями ежемесячно до конца рассрочки) сумма белорусских рублей, эквивалентная:

  • 1- комнатные квартиры 26,4 кв.м - $ 1580;
  • 1-комнатные квартиры 41-43 кв.м - $ 1380;
  • 2-комнатные квартиры 42-43 кв.м - $ 1430;
  • 3-комнатные квартиры 70-72 кв.м - $ 1180 (с помещением кладовой - $ 1210).

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15 июля в газете «Минский курьер» вышла проектная декларация о продаже квартир в доме №2 (2-я очередь строительства) жилого комплекса «Минский квартал». Застройщик...
 
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