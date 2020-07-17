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Объединенный штаб Тихановской, Бабарико и Цепкало дает пресс-конференцию. Онлайн

17.07.2020 14:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Объединенные штабы Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало проводят пресс-конференцию. Вы можете следить за ней онлайн.

- Главный враг нашей победы – это не режим, это неверие, что у нас что-то может получиться. У нас есть три недели для того, чтобы всем прийти на выборы и заявить, что мы согласны. Мы будем очень горды тем, что, несмотря на диктаторский режим, мы смогли объединиться, - заявила Мария Колесникова. 

- Вы все знаете, почему я оказалась на этом месте – из-за любви, из-за любви к своему мужу. Я люблю Беларусь и белорусов, поэтому иду дальше, несмотря на попытки меня сломать. Я считаю, что мой супруг Сергей Тихановский объединил народ, поэтому и мы сейчас решили объединиться – для достижения законной цели, так мы стали еще сильнее. Мы больше не хотим старой власти. Как и все вы мы не верим в честные выборы, но только совместными усилиями мы сможем защитить наши голоса. Только вместе мы сможем построить страну для жизни, - сказала Светлана Тихановская. 

Вероника Цепкало ответила на вопрос, почему представителем от штаба Цепкало стал не Валерий, а она.

- Власть бесстыдным образом сняла с выборов самых сильных игроков. Мы решили объединиться и показать, что такое женская солидарность. Мы всем хотим показать, что Конституция для женщин, мы не второсортные, мы на равне с мужчина и мы победим, - сказала Вероника Цепкало. 

Напомним, накануне стало известно, что кандидат в президенты Светлана Тихановская объединилась со штабами Бабарико и Цепкало. Объединенная команда, которую представляют Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова призвала избирателей прийти на выборы 9 августа 2020 года и голосовать и пообещала провести «повторные, честные выборы после 9 августа».

 
 
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Напомним, накануне стало известно, что кандидат в президенты Светлана Тихановская объединилась со штабами Бабарико и Цепкало.
 
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