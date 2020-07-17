Кто такой Вадим Прокопьев, который дерзит Лукашенко? Собрали краткую справку

Источник материала: Tut.by

«Я знаю, что у тебя на уме. Хочешь парализовать нашу волю, раздробить», — с таких слов начинается видеообращение ресторатора Вадима Прокопьева к действующему президенту Александру Лукашенко. Приведенные слова — еще одни из самых мягких, сказанных в его адрес. В силу ограничений законодательства, опубликовать на наших страницах само видео мы не можем, хоть оно уже набрало почти 450 тысяч просмотров. Однако рассказываем, кто такой этот Вадим Прокопьев, который дерзнул так говорить с президентом.



Вадим Прокопьев. Скриншот видео с YouTube

Стоп. О каком видео речь и откуда оно взялось?

Вадим Прокопьев начал записывать видеообращения не прямо сейчас. В мае этого года он уже выкладывал ролик, в котором призывал столичных рестораторов объединиться.

Тогда ресторатор обозначил проблемы отрасли и предложил владельцам такого же бизнеса решать их вместе. Только так, по мнению автора видео, бизнесмены смогут донести до чиновников то, что их волнует.

В ночь с 14 на 15 июля Вадим Прокопьев опубликовал еще одно видео — онАлександра Лукашенко на дуэль. При этом ресторатор отметил: если в течение суток президент не выполнит его условия (извиниться за свои слова, якобы сказанные по поводу предыдущего видео Прокопьева), он вызывает главу государства на дуэль по боксу с секундантами.

На вызов Александр Лукашенко за 24 часа так и не ответил. В ответ Вадим Прокопьев записал еще одно видео — то самое, которое на TUT.BY легально опубликовать не представляется возможным.

В описании к ролику значится: «„Джентльмен — это человек, который никогда не оскорбит ближнего без намеренья“ (Оскар Уайльд). Чувствую за собой полное право перейти с несостоявшимся дуэлянтом на „ты“. И сообщить то, что о нем давно думаю».

Ресторатор затронул в видео тему рейтинга Лукашенко, отметил, что действующий глава государства «проиграл по-любому», даже если «набьет тюрьмы битком и введет комендантский час». И добавил: «Белорусов больше в наперстки не облапошить».

И что, теперь его тоже посадят?

Вряд ли получится. Сейчас Вадим Прокопьев находится в Турции.

В апреле Прокопьев возглавил Ассоциацию рестораторов Беларуси. Спустя 2 месяца он заявил, что покидает пост руководителя и переезжает в Сингапур. Там он планирует запустить новый проект — бар, похожий по духу на минский Pelican. По словам Прокопьева, такая перспектива ему открылась еще в марте.

Ресторатор отмечал, что даже в случае неудачи, он сможет работать консультантом в заведениях на постсоветском пространстве. Поэтому теоретически он может просто не возвращаться в Беларусь. К тому же недавно стало известно , что ресторатор продал все свои доли в минских ресторанах.

Можно предположить, что стремительный уход из ассоциации и отъезд из Беларуси связаны с негативной реакцией властей на его первое обращение.

Получить комментарии у Вадима Прокопьева пока не удалось.

В настоящее время Ассоциация рестораторов Беларуси дистанцировалась от любых политических дискуссий, и подчеркнула, что на данный момент у нее «сложился конструктивный диалог с органами государственной власти».

Так кто такой этот Прокопьев?

Вадим Прокопьев — минский ресторатор. В последнее время он имел доли и управлял Bistro de Luxe, Tapas Bar, Mai Thai, Pelican, Prokopiev Catering, а также ранее был причастен к Grand Cafe, News café, закрывшемуся клубу Blondes and Brunettes.



Интерьер ресторана Pelican. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ресторан Bistro de Luxe и бар Pelican (Городской Вал, 10) зарегистрированы на ОДО «Экзотик-Групп». На данный момент среди учредителей числятся Дмитрий Лазарь (размер доли — 33,3%), Елена Афанасьева (33,4%) и Виктория Другаченок (33,3%). Известно, что Дмитрий Лазарь владеет также сетью магазинов итальянской плитки, сантехники и посуды «Сквирел».

Вадим Прокопьев находится среди прошлых участников — с 09.03.2009 по 21.05.2009 и с 16.09.2009 по 26.06.2020. Какая именно доля принадлежала ему — неизвестно.

ООО «Прокопьев Кейтеринг» (Prokopiev Catering) зарегистрировано в 2014 году. Здесь сейчас тоже трое учредителей: Ольга Прокопьева (с долей 39%), Сергей Мурадян (20%) и Артем Прокопьев (41%) — сын Вадима Прокопьева. А сам он числился учредителем с 30.12.2019 по 30.06.2020. Ольга Прокопьева также является управляющим партнером Prokopiev Catering.

Tapas Bar был зарегистрирован на ЗАО «Краслиг». История учредителей этой компании известна до 2003 года, Вадима Прокопьева среди них нет. Однако любопытно, что управляющей компанией указана Анастасия Розовская — ее имя также указано в качестве управляющей ОДО «Экзотик-Групп».

Ресторатор также известен своими конфликтами с коллегами по цеху. Например, ранее (до середины 2000-х) Прокопьев был соучредителем и руководителем клуба Bronx, но покинул заведение после разлада с другими учредителями.

В 2015-м гремел другой скандал: Прокопьева отстранили от управления проектами News Cafe, Grand Cafe и ночного клуба Blondes and Brunettes, хотя именно он их, по сути, и создал. Тогда ресторатор заявлял, что сосредоточится на Bistro de Luxe и Tapas Bar.

Но в мае 2020 года в интервью Анастасии Баренцевой Прокопьев признался: конфликт с партнерами по News Cafe и Grand Cafe все еще не разрешен.

Ресторатор также говорил, что не помнит, сколько налогов заплатил за 2019 год, но может сказать, что в компании «распределили дивидендов на 210−230 тысяч долларов». Дивиденды — это выплаты, которые получают владельцы компании за счет чистой прибыли.