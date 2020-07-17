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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сергей Рачков посетил швейное производство и завод по выпуску автозапчастей в Жодино От вопросов производственного характера на рабочих местах до решения проблем в повседневной жизни белорусов. Сенаторы продолжают проводить встречи с трудовыми...

От вопросов производственного характера на рабочих местах до решения проблем в повседневной жизни белорусов. Сенаторы продолжают проводить встречи с трудовыми коллективами.В центре внимания председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности швейное производство и завод по выпуску автозапчастей в Жодино. Так на "Світанке" Сергея Рачкова познакомили с новой линейкой школьной формы этого сезона! А это около 50 моделей строгих костюмов, спортивных, джемперов и сарафанов. Представили и экипировку для национальной сборной Беларуси к Олимпиаде в Токио. А также основную продукцию, которую сегодня выпускает "Світанак". Только за прошлый год предприятие выпустило почти 10 миллионов единиц трикотажных изделий! Состоялось общение с рабочим коллективом швейной фабрики. Сергей Рачков поинтересовался у каждого, что сегодня волнует сотрудников и чем они живут. Эти же вопросы сенатор адресовал и работникам Жодинского опытно-экспериментального механического завода "РЕМИЗ". Сегодня предприятие - единственный производитель воздушных фильтров для грузовой, тракторной, строительной и специальной техники в стране!