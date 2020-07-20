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«Подошла милиция». Гомельские и речицкие власти разрешили проводить пикеты за Дмитриева только утром

20.07.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельский горисполком и Речицкий райисполком разрешили проводить агитацию за кандидата в президенты Андрея Дмитриева только утром. Как сообщил БелаПАН Олег Шабетник, являющийся доверенным лицом кандидата, команда политика в Речице уведомила власти, что будет проводить пикеты в единственном разрешенном месте — на площадке у часовни Ефросиньи Полоцкой, с 8 до 22 часов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Но вчера мне из Речицкого райисполкома пришло письмо. Там предлагается изменить время проведения пикетов с 8 до 10 часов. В письме не указано, на каком основании нам поступает такое предложение. Причем не успел я получить письмо на почте, как к нашей команде подошла милиция и потребовала не проводить пикет, так как нам якобы разрешено только с 8 до 10», — ответил Шабетник.

Аналогичная ситуация сложилась в Гомеле. Активисты штаба Дмитриева получили письмо из горисполкома с предложением проводить пикеты с 10 до 12 часов на площадке у Центра инклюзивной культуры. Ранее Шабетник уведомлял власти, что пикеты будут проводиться на этой площадке после 16.00. «Мы пикеты проводим по уведомительному принципу, в соответствии с Избирательным кодексом. Поэтому пока будем проводить так, как и уведомляли власти», — отметил он.

 
Теги: Гомель
 
 
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Гомельский горисполком и Речицкий райисполком разрешили проводить агитацию за кандидата в президенты Андрея Дмитриева только утром.
 
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