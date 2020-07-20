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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Погрузчик материалов Cat MH3040 Обеспечивая мощность и надежность, необходимые для выполнения наиболее проблемных погрузочно-разгрузочных работ при управлении потоками как металлического...

Обеспечивая мощность и надежность, необходимые для выполнения наиболее проблемных погрузочно-разгрузочных работ при управлении потоками как металлического лома, так и бревен на лесопилках, новый гусеничный экскаватор с соответствующим навесным оборудованием Cat MH3040 разработан на основе успешной модели M325D L MH. Стрела, рукоять и другие конструктивные элементы, в которых появляются большие напряжения, имеют надежные многослойные поперечные сечения, чтобы противостоять износу и обеспечить долгий срок службы. Как отливки, так и поковки. Специально разработанные крепления верхней рамы поддерживают новую сверхпрочную кабину. Новый двигатель Cat C7.1 мощностью 151 киловатт соответствует строгим американским стандартам выбросов EPA Tier 4 Final. Система дополнительной обработки выбросов не требует технического обслуживания, следовательно, специальных остановок.При работе в режиме Smart Mode осуществляется автоматическое сопоставление мощности двигателя и гидравлики с рабочими условиями. Что способствует снижению расхода топлива. Режим же Power Mode постоянно обеспечивает максимальную мощность, оптимизируя производительность. Топливосберегающий двигатель может работать на биодизеле B20, потребляя на 25 процентов меньше топлива, чем двигатель M325D L MH.Поворот ускорен на 12 процентов, что сокращает время цикла и позволяет перемещать больше материала за одно и то же время. Усовершенствованная гидравлическая система обеспечивает приоритет клапана для направления давления и потока туда, где это необходимо, и обеспечивает оптимальный баланс мощности, эффективности и контроля нагрузки.Новый режим Heavy Lift повышает грузоподъемность и улучшает управляемость. Автоматизация прогрева сокращают время, необходимое для прогрева гидравлического масла при низких температурах, что позволяет продлить срок службы компонентов.Кабина, теперь более просторная, шумоизолирована. Менее массивный оконный переплет в сочетании с большими закаленными окнами обеспечивает превосходную круговую обзорность. Камеры заднего и правого обзора являются стандартными, позволяя операторам быть в курсе обстановки.Новый джойстик управления машиной заменил колонку рулевого управления, каковое конструктивное обновление предпринято для дальнейшего улучшения передней видимости. Откидная левая консоль упрощает вход в кабину и выход из нее.Десятидюймовый сенсорный монитор с высоким разрешением с поворотным переключателем обеспечивает удобную навигацию с помощью интуитивно понятных элементов управления. Удобство компоновки органов управления позволяет снизить утомляемость оператора, а настройки джойстика и предпочтительный режим использования мощности быстро устанавливаются через монитор.Сиденье премиум-класса с пневматической подвеской, подголовником, обогревателем и вентилятором предназначено для комфортной работы операторов любых антропологических параметров. При максимальной досягаемости 15, 5 метра доступны несколько конфигураций навесного оборудования.Работа в условиях низкой освещенности возможна со стандартными, на 1800 люмен, светодиодными фонарями на стреле, рукояти и кабине. Опциональный 30-киловаттный генератор по проложенному вдоль стрелы и рукояти кабелю эффективно питает магнитные навесные приспособления для работы с небольшими ферромагнитными элементами.Изменения в конструкции погрузчика MH3040 позволяют оптимизировать его техническое обслуживание с сокращением соответствующих расходов на 20 процентов. Все топливные фильтры имеют синхронизированный интервал замены 1000 часов, а новый воздухозаборный фильтр с предварительным очистителем работает до 1000 часов, что снижает требования к техническому обслуживанию.Новый фильтр гидравлического масла улучшает фильтрацию и увеличивает интервалы замены до 3000 часов работы, увеличивая срок службы на 50 процентов по сравнению с моделью M325D L MH. Новые антидренажные клапаны сохраняют гидравлическое масло чистым во время замены фильтра, что способствует продлению срока службы системы.Срок службы фильтра и интервалы технического обслуживания быстро отслеживаются с помощью монитора высокого разрешения. Благодаря электрическому приводу, работающему только в случае необходимости, высокоэффективные охлаждающие вентиляторы могут быть запрограммированы на автоматическое переключение с заданной периодичностью.И есть две информационно-технологические функции. Стандартная Cat Product Link, новая для погрузчика материалов MH3040, собирает такие критически важные рабочие данные, как местоположение, часы, расход топлива, производительность, время простоя, предупреждения о техническом обслуживании и коды неисправностей, к которым можно получить удаленный доступ и отслеживать для повышения эффективности управления автопарком.А новая Remote Flash работает в соответствии с графиком производства, чтобы удобно обеспечить работу машины с самой последней версией встроенного программного обеспечения, что обеспечивает высокую производительность, максимальную эффективность и минимальное время простоя.www.cat.com