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В ЕАЭС нужно больше внимания уделять новым совместным проектам и созданию конкурентоспособных товаров

20.07.2020 08:52 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Евразийском экономическом союзе нужно больше внимания уделять новым совместным проектам и созданию конкурентоспособных товаров. Об этом в "Главном эфире" заявил глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. Сейчас в рамках объединения принята карта индустриализации. Идет поиск источников финансирования перспективных проектов. Особое внимание внутренним взаимным инвестициям, которых пока мало.  Через три-четыре месяца Евразийская экономическая комиссия рассчитывает сформировать фонд, который займется финансовой поддержкой совместных проектов. 
 
 
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В Евразийском экономическом союзе нужно больше внимания уделять новым совместным проектам и созданию конкурентоспособных товаров. Об этом в "Главном эфире"...
 
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