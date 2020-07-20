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В ЕАЭС нужно больше внимания уделять новым совместным проектам и созданию конкурентоспособных товаров
20.07.2020 08:52 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ Евразийском экономическом союзе нужно больше внимания уделять новым совместным проектам и созданию конкурентоспособных товаров. Об этом в "Главном эфире"
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В ЕАЭС нужно больше внимания уделять новым совместным проектам и созданию конкурентоспособных товаров
В Евразийском экономическом союзе нужно больше внимания уделять новым совместным проектам и созданию конкурентоспособных товаров. Об этом в "Главном эфире"...
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