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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ЕАЭС нужно больше внимания уделять новым совместным проектам и созданию конкурентоспособных товаров В Евразийском экономическом союзе нужно больше внимания уделять новым совместным проектам и созданию конкурентоспособных товаров. Об этом в "Главном эфире"...

В Евразийском экономическом союзе нужно больше внимания уделять новым совместным проектам и созданию конкурентоспособных товаров. Об этом в "Главном эфире". Сейчас в рамках объединения принята карта индустриализации. Идет поиск источников финансирования перспективных проектов. Особое внимание внутренним взаимным инвестициям, которых пока мало. Через три-четыре месяца Евразийская экономическая комиссия рассчитывает сформировать фонд, который займется финансовой поддержкой совместных проектов.