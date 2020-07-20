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Белорусские компании за счет экономии нарастили свой капитал

20.07.2020 09:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Почти на 40 % больше чем в прошлом году сэкономили и дополнительно заработали отечественные организации и предприятия, которые в течении первого полугодия совершали сделки на Белорусской универсальной товарной бирже. За счет конкуренции в ходе торгов они смогли с одной стороны купить дешевле сырье, а с другой - дороже продать готовую продукцию за рубеж. По словам экспертов, сегодня экспортные котировки белорусской продукции на бирже в среднем на 10 % выше их внебиржевой цены.

Андрей Новиков, первый зампредседателя правления Белорусской универсальной товарной биржи: "Если берем новые направления, средства защиты растений, закупку конкретного гербицида, то первоначально заявленные покупателями цены в ходе торгов могли снижаться до 40 %, что позволяло конкретной сельскохозяйственной организации получить дополнительную экономию в сумме нескольких десятков тысяч белорусских рублей только по одному лоту. Показательным примером является экспорт белорусских пиломатериалов. Сегодня экспортные котировки на пиломатериалы выше внебиржевого рынка прямых контрактов на 18-20 %". 

Для работы на Белорусской универсальной товарной бирже сегодня аккредитовано более 26 тысяч участников, из них около 7 тысяч - нерезиденты нашей страны. Сотрудничество с площадкой помогает отечественным предприятиям реализовывать свою продукцию более чем в 60 стран мира.

 
 
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Почти на 40 % больше чем в прошлом году сэкономили и дополнительно заработали отечественные организации и предприятия, которые в течении первого полугодия...
 
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