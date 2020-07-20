Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские компании за счет экономии нарастили свой капитал Почти на 40 % больше чем в прошлом году сэкономили и дополнительно заработали отечественные организации и предприятия, которые в течении первого полугодия...

Почти на 40 % больше чем в прошлом году сэкономили и дополнительно заработали отечественные организации и предприятия, которые в течении первого полугодия совершали сделки на Белорусской универсальной товарной бирже. За счет конкуренции в ходе торгов они смогли с одной стороны купить дешевле сырье, а с другой - дороже продать готовую продукцию за рубеж. По словам экспертов, сегодня экспортные котировки белорусской продукции на бирже в среднем на 10 % выше их внебиржевой цены.Для работы на Белорусской универсальной товарной бирже сегодня аккредитовано более 26 тысяч участников, из них около 7 тысяч - нерезиденты нашей страны. Сотрудничество с площадкой помогает отечественным предприятиям реализовывать свою продукцию более чем в 60 стран мира.