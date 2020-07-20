Доверенным лицом Анны Канопацкой стал первый премьер независимой Беларуси Михаил Чигирь

Источник материала: Tut.by

Доверенным лицом кандидата в президенты Анны Канопацкой стал первый премьер-министр Беларуси и руководитель ее предвыборного штаба Михаил Чигирь. Об этом кандидат сообщила в своем посте в Facebook.



Фото: Facebook / Анна Канопацкая

Помимо Михаила Чигиря в число доверенных лиц Канопацкой вошли ее отец и заместитель начальника штаба Анатолий Труханович, а также еще один заместитель, оппозиционный политик Игорь Ляльков.

— Эти люди — ядро моей команды. Именно они принимали участие в написании предвыборной программы. Их мнение является ключевым при принятии решений, — написала в посте Анна Канопацкая.

Михаил Чигирь известен как первый премьер-министр независимой Беларуси, возглавлявший правительство с июля 1994 года по ноябрь 1996 года, после политического кризиса ушел в отставку. Какое-то время он проживал в России, а затем весной 1999 года решил принял участие в организованных депутатами фактически на тот момент не существовавшего Верховного Совета Беларуси альтернативных выборах президента (изменения, внесенные в Конституцию по результатам референдума 1996 года, позволили продлить первый срок Александра Лукашенко на два года и предполагали проведение новых выборов в 2001 году). Тогда Чигирь был задержан по обвинениям в превышении служебных полномочий в его бытность председателем правления «Белагропромбанка» — несколько месяцев он провел в СИЗО на «Володарке». В итоге он получил условный срок и обязан был выплатить компенсацию в пользу банка в размере около миллиона долларов. После освобождения Чигирь продолжил заниматься политикой. Он пытался выдвинуться в кандидаты на президентских выборах 2001 года, но не был зарегистрирован из-за недостаточного количества подписей.