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Доверенным лицом Анны Канопацкой стал первый премьер независимой Беларуси Михаил Чигирь
20.07.2020 16:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Доверенным лицом кандидата в президенты Анны Канопацкой стал первый премьер-министр Беларуси и руководитель ее предвыборного штаба Михаил Чигирь. Об этом кандидат
Помимо Михаила Чигиря в число доверенных лиц Канопацкой вошли ее отец и заместитель начальника штаба Анатолий Труханович, а также еще один заместитель, оппозиционный политик Игорь Ляльков.
— Эти люди — ядро моей команды. Именно они принимали участие в написании предвыборной программы. Их мнение является ключевым при принятии решений, — написала в посте Анна Канопацкая.
Михаил Чигирь известен как первый премьер-министр независимой Беларуси, возглавлявший правительство с июля 1994 года по ноябрь 1996 года, после политического кризиса ушел в отставку. Какое-то время он проживал в России, а затем весной 1999 года решил принял участие в организованных депутатами фактически на тот момент не существовавшего Верховного Совета Беларуси альтернативных выборах президента (изменения, внесенные в Конституцию по результатам референдума 1996 года, позволили продлить первый срок Александра Лукашенко на два года и предполагали проведение новых выборов в 2001 году). Тогда Чигирь был задержан по обвинениям в превышении служебных полномочий в его бытность председателем правления «Белагропромбанка» — несколько месяцев он провел в СИЗО на «Володарке». В итоге он получил условный срок и обязан был выплатить компенсацию в пользу банка в размере около миллиона долларов. После освобождения Чигирь продолжил заниматься политикой. Он пытался выдвинуться в кандидаты на президентских выборах 2001 года, но не был зарегистрирован из-за недостаточного количества подписей.
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Михаил Чигирь не только является доверенным лицом кандидата в президенты Беларуси Анны Канопацкой, но также руководит ее предвыборным штабом.
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