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Объединенный штаб: Ни при каких условиях мы не пойдем на альянс с действующим руководством страны

20.07.2020 20:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представительницы объединенного штаба в поддержку Светланы Тихановской заявили, что готовы разговаривать и сотрудничать со всеми кандидатами, кроме команды Александра Лукашенко. Об этом Вероника Цепкало сообщила во время стрима «Радыё свабода».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Ни при каких условиях мы не пойдем на альянс с действующим руководством страны, — заявила Вероника Цепкало.

При этом Мария Колесникова добавила, что возможна встреча за круглым столом.

(дополняется)

 
 
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Представительницы объединенного штаба в поддержку Светланы Тихановской заявили, что готовы разговаривать и сотрудничать со всеми кандидатами, кроме команды...
 
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