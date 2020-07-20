Объединенный штаб: Ни при каких условиях мы не пойдем на альянс с действующим руководством страны

Источник материала: Tut.by

Представительницы объединенного штаба в поддержку Светланы Тихановской заявили, что готовы разговаривать и сотрудничать со всеми кандидатами, кроме команды Александра Лукашенко. Об этом Вероника Цепкало сообщила во время стрима «Радыё свабода».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Ни при каких условиях мы не пойдем на альянс с действующим руководством страны, — заявила Вероника Цепкало.

При этом Мария Колесникова добавила, что возможна встреча за круглым столом.

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