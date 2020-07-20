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Объединенный штаб: Ни при каких условиях мы не пойдем на альянс с действующим руководством страны
20.07.2020 20:06 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представительницы объединенного штаба в поддержку Светланы Тихановской заявили, что готовы разговаривать и сотрудничать со всеми кандидатами, кроме команды Александра Лукашенко. Об этом Вероника Цепкало сообщила во время стрима «Радыё свабода».
— Ни при каких условиях мы не пойдем на альянс с действующим руководством страны, — заявила Вероника Цепкало.
При этом Мария Колесникова добавила, что возможна встреча за круглым столом.
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Представительницы объединенного штаба в поддержку Светланы Тихановской заявили, что готовы разговаривать и сотрудничать со всеми кандидатами, кроме команды...
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